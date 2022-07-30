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Posted 30 июля 2022, 08:11

Published 30 июля 2022, 08:11

Modified 1 сентября 2022, 03:15

Updated 1 сентября 2022, 03:15

Картина дня в Приморье: штормовое предупреждение, гигантский хищник и чай с Кожемяко

Картина дня в Приморье: штормовое предупреждение, гигантский хищник и чай с Кожемяко

30 июля 2022, 08:11
Фото: 1MI.
Сюжет
Картина дня
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Штормовое предупреждение

ГО МЧС Приморья объявило штормовое предупреждение на 1 августа. Ожидается, что юг региона накроют сильные, очень сильные и очень-очень сильные дожди. В некоторых районах временами будут сотрясаться окна от грозы. Вода в реках поднимется на 0,5 — 1,8 метра.

Ливни начнутся утром в понедельник и закончатся только поздней ночью вторника. Спасатели предупреждают жителей и гостей края об опасности выезда за пределы населённых пунктов.

Штормовое предупреждение объявлено в Приморье
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Гигантский хищник

Самого крупного тигра выявили учёные «Земли леопарда». Габариты зверя-исполина под номером Т-38 визуально сильно превышают параметры других его соратников. Специалисты оценили вес самца не менее чем в 200 килограмм.

Кроме того, полосатый хищник ранее уже ставил рекорды. С 2015 года тигр прошёл 116 километров, чтобы оказаться на севере национального парка, где теперь в его «владениях» сотни квадратных километров земли.

Больше него никого нет: хищник невероятно огромных размеров бродит по лесам Приморья
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Чай с Кожемяко

Губернатор Приморья Олег Кожемяко посетил деревню спортсменов VII международных спортивных игр «Дети Азии». Там в неформальной обстановке за кружечкой чая глава региона побеседовал с юными дарованиями и дал несколько напутственных слов.

После встречи Кожемяко отметил, что спортсмены отличаются скромностью, но, несмотря на это, они очень настойчивы в достижении своих целей.

Олег Кожемяко встретился с юными спортсменами «Детей Азии» за чашкой чая
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