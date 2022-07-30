Картина дня в Приморье: штормовое предупреждение, гигантский хищник и чай с Кожемяко

Posted 30 июля 2022, 08:11
Published 30 июля 2022, 08:11
Modified 1 сентября 2022, 03:15
Updated 1 сентября 2022, 03:15
Штормовое предупреждение
ГО МЧС Приморья объявило штормовое предупреждение на 1 августа. Ожидается, что юг региона накроют сильные, очень сильные и очень-очень сильные дожди. В некоторых районах временами будут сотрясаться окна от грозы. Вода в реках поднимется на 0,5 — 1,8 метра.
Ливни начнутся утром в понедельник и закончатся только поздней ночью вторника. Спасатели предупреждают жителей и гостей края об опасности выезда за пределы населённых пунктов.
Гигантский хищник
Самого крупного тигра выявили учёные «Земли леопарда». Габариты зверя-исполина под номером Т-38 визуально сильно превышают параметры других его соратников. Специалисты оценили вес самца не менее чем в 200 килограмм.
Кроме того, полосатый хищник ранее уже ставил рекорды. С 2015 года тигр прошёл 116 километров, чтобы оказаться на севере национального парка, где теперь в его «владениях» сотни квадратных километров земли.
Чай с Кожемяко
Губернатор Приморья Олег Кожемяко посетил деревню спортсменов VII международных спортивных игр «Дети Азии». Там в неформальной обстановке за кружечкой чая глава региона побеседовал с юными дарованиями и дал несколько напутственных слов.
После встречи Кожемяко отметил, что спортсмены отличаются скромностью, но, несмотря на это, они очень настойчивы в достижении своих целей.