В Индии жертвами короткого замыкания в автомобиле стали 10 человек

Posted 1 августа 2022, 13:30
Published 1 августа 2022, 13:30
Modified 1 сентября 2022, 03:15
Updated 1 сентября 2022, 03:15
ЧП произошло на мосту Дхарла в населенном пункте Куч-Бехар, пишут iz.ru. В салоне пикапа, следовавшего в направлении священного места Джалпеш, находились 27 человек. В момент движения в транспорте замкнуло генератор. Пострадавших экстренно госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение. Состояние пациентов врачи назвали удовлетворительным.
Водитель успел выскочить из машины, после чего подался в бега. Сотрудники индийской полиции объявили его в розыск, чтобы выяснить все детали и обстоятельства трагедии.