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Posted 1 августа 2022, 13:30

Published 1 августа 2022, 13:30

Modified 1 сентября 2022, 03:15

Updated 1 сентября 2022, 03:15

В Индии жертвами короткого замыкания в автомобиле стали 10 человек

1 августа 2022, 13:30
Сюжет
Происшествие
Чрезвычайное происшествие случилось в Западной Бенгалии. В этом индийском штате вследствие удара током скончались 10 человек. Еще 16 граждан получили ранения различной степени тяжести.

ЧП произошло на мосту Дхарла в населенном пункте Куч-Бехар, пишут iz.ru. В салоне пикапа, следовавшего в направлении священного места Джалпеш, находились 27 человек. В момент движения в транспорте замкнуло генератор. Пострадавших экстренно госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение. Состояние пациентов врачи назвали удовлетворительным.

Водитель успел выскочить из машины, после чего подался в бега. Сотрудники индийской полиции объявили его в розыск, чтобы выяснить все детали и обстоятельства трагедии.

#Новости#Происшествие
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