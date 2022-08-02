Массовое отравление детей: правоохранители сделали следующий шаг в Приморье

В больницы Владивостока и Артема поступило более 40 детей с диагнозом «острый гастроэнтерит». Следственный комитет РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело за оказание услуг, не соответствующим мерам безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).