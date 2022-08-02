Массовое отравление детей: правоохранители сделали следующий шаг в Приморье

Posted 2 августа 2022, 00:09
Published 2 августа 2022, 00:09
Modified 1 сентября 2022, 03:15
Updated 1 сентября 2022, 03:15
В больницы Владивостока и Артема поступило более 40 детей с диагнозом «острый гастроэнтерит». Следственный комитет РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело за оказание услуг, не соответствующим мерам безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
На данный момент проводятся экспертизы, выясняются подробности случившегося, изъяты документы о поставках продукции питания и санитарной безопасности.
Инцидент произошел 30 июля 2022. Расследование продолжается.
«Высшие инстанции» заинтересовались вопиющей ситуацией на федеральном уровне — председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично распорядился возбудить уголовное дело, за событиями следят в центральном СК России.
Ранее «Восток-Медиа» писало о начале скандальной истории. Дети с раннего утра обращались в медпункт с нежелательными симптомами, свидетельствующими об отравлении.