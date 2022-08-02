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Posted 2 августа 2022, 00:09

Published 2 августа 2022, 00:09

Modified 1 сентября 2022, 03:15

Updated 1 сентября 2022, 03:15

тематическое фото

Массовое отравление детей: правоохранители сделали следующий шаг в Приморье

2 августа 2022, 00:09
Фото: 1MI. тематическое фото
Сюжет
Дети
Скандал с воспитанниками детского лагеря «Юность» продолжается в Приморье. Правоохранительные органы заинтересовались поставками продуктов питания.

В больницы Владивостока и Артема поступило более 40 детей с диагнозом «острый гастроэнтерит». Следственный комитет РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело за оказание услуг, не соответствующим мерам безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

На данный момент проводятся экспертизы, выясняются подробности случившегося, изъяты документы о поставках продукции питания и санитарной безопасности.

Инцидент произошел 30 июля 2022. Расследование продолжается.

«Высшие инстанции» заинтересовались вопиющей ситуацией на федеральном уровне — председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично распорядился возбудить уголовное дело, за событиями следят в центральном СК России.

Ранее «Восток-Медиа» писало о начале скандальной истории. Дети с раннего утра обращались в медпункт с нежелательными симптомами, свидетельствующими об отравлении.

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#Новости#Дети#Массовое отравление#Происшествие#СК РФ
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