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Posted 2 августа 2022, 17:47

Published 2 августа 2022, 17:47

Modified 1 сентября 2022, 03:15

Updated 1 сентября 2022, 03:15

Повышение бывшего пресс-секретаря президента Узбекистана Алламжонова вызвало резонанс

2 августа 2022, 17:47
В Узбекистане темой для обсуждения стало назначение бывшего пресс-секретаря главы государства Комила Алламжонова на пост замглавы администрации президента Шавката Мирзиеева. Существуют предположения, что Алламжонов ведет агрессивную кампанию руками узбекистанской прессы против Кремля на фоне военной спецоперации.

Как сообщает newizv.ru, СМИ Узбекистана сейчас реализуют антироссийскую кампанию. Сведущие люди не исключают, что такая травля может быть организована новым заместителем главы администрации Алламжоновым. Примечательно, что под преследование прессы попал и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев — на фоне того, что ему вручили российский орден Александра Невского. Хотя в этот же период времени глава государства назначил Алламжонова замруководителя администрации. Эта должность подразумевает курирование информационной политики.

За последние годы в Узбекистане намечаются значительные изменения. После кончины прошлого президента Ислама Каримова в 2016 году новый глава государства Шавкат Мирзиеев следует политике открытости власти перед населением. Ее всецело разделяет и Алламжонов. До администрации президента он трудился в налоговой службе Узбекистана, где занимался связями с общественностью. В совокупности со своей основной работой он ведет и предпринимательскую деятельность.

В узбекистанских и общемировых новостных изданиях уже выходили заметки, что налоговые инспекторы оказывали давление на бизнесменов, принуждая их приобретать подписку на газету «Солик-Инфо» и бухгалтерское программное обеспечение, продажей которого занималась компания Комила Алламжонова. В 2017 году, двумя месяцами ранее назначения Алламжонова на должность пресс-секретаря президента, его компания Avtotest стала монополистом по принудительной переквалификации профессиональных водителей.

Помимо этого, права на монополию в 2020 году были переданы и другой компании, GID Systems Tashkent, которая стала заниматься принудительной заменой бумажных кадастровых паспортов населения на пластиковые.

При этом Алламжонов никак не подтверждает такие подозрения, а обязательную подписку на свою газету он обозначил как беспокойство об информированности предпринимателей. Остальные претензии он никоим образом не признает.

Представители СМИ считают, что занимать высокие должности в администрации президента Комилу Алламжонову помогают связи с дочерью президента Саидой Мирзиеевой. Каждый раз, когда Алламжонов получает очередное повышение, Саида занимает место его «вечного зама». Но такой тандем имеет неоднозначную репутацию, нанося урон имиджу семьи главы мусульманского государства и непосредственно президента.

#Новости#Власть
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