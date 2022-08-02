Повышение бывшего пресс-секретаря президента Узбекистана Алламжонова вызвало резонанс

Как сообщает newizv.ru, СМИ Узбекистана сейчас реализуют антироссийскую кампанию. Сведущие люди не исключают, что такая травля может быть организована новым заместителем главы администрации Алламжоновым. Примечательно, что под преследование прессы попал и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев — на фоне того, что ему вручили российский орден Александра Невского. Хотя в этот же период времени глава государства назначил Алламжонова замруководителя администрации. Эта должность подразумевает курирование информационной политики.