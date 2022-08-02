Повышение бывшего пресс-секретаря президента Узбекистана Алламжонова вызвало резонанс

Posted 2 августа 2022, 17:47
Published 2 августа 2022, 17:47
Modified 1 сентября 2022, 03:15
Updated 1 сентября 2022, 03:15
Как сообщает newizv.ru, СМИ Узбекистана сейчас реализуют антироссийскую кампанию. Сведущие люди не исключают, что такая травля может быть организована новым заместителем главы администрации Алламжоновым. Примечательно, что под преследование прессы попал и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев — на фоне того, что ему вручили российский орден Александра Невского. Хотя в этот же период времени глава государства назначил Алламжонова замруководителя администрации. Эта должность подразумевает курирование информационной политики.
За последние годы в Узбекистане намечаются значительные изменения. После кончины прошлого президента Ислама Каримова в 2016 году новый глава государства Шавкат Мирзиеев следует политике открытости власти перед населением. Ее всецело разделяет и Алламжонов. До администрации президента он трудился в налоговой службе Узбекистана, где занимался связями с общественностью. В совокупности со своей основной работой он ведет и предпринимательскую деятельность.
В узбекистанских и общемировых новостных изданиях уже выходили заметки, что налоговые инспекторы оказывали давление на бизнесменов, принуждая их приобретать подписку на газету «Солик-Инфо» и бухгалтерское программное обеспечение, продажей которого занималась компания Комила Алламжонова. В 2017 году, двумя месяцами ранее назначения Алламжонова на должность пресс-секретаря президента, его компания Avtotest стала монополистом по принудительной переквалификации профессиональных водителей.
Помимо этого, права на монополию в 2020 году были переданы и другой компании, GID Systems Tashkent, которая стала заниматься принудительной заменой бумажных кадастровых паспортов населения на пластиковые.
При этом Алламжонов никак не подтверждает такие подозрения, а обязательную подписку на свою газету он обозначил как беспокойство об информированности предпринимателей. Остальные претензии он никоим образом не признает.
Представители СМИ считают, что занимать высокие должности в администрации президента Комилу Алламжонову помогают связи с дочерью президента Саидой Мирзиеевой. Каждый раз, когда Алламжонов получает очередное повышение, Саида занимает место его «вечного зама». Но такой тандем имеет неоднозначную репутацию, нанося урон имиджу семьи главы мусульманского государства и непосредственно президента.