«Крыс нет»: руководство роддома в Приморье прокомментировало нашествие грызунов

Posted 3 августа 2022, 05:46
Published 3 августа 2022, 05:46
Modified 1 сентября 2022, 03:15
Updated 1 сентября 2022, 03:15
Незваные гости появились в третьем роддоме после того, как рядом со зданием началось строительство жилкомплекса.
Сотрудники медучреждения оперативно начали дератизацию, как утверждает руководство. Борьба с грызунами сейчас ведётся в «усиленном режиме».
«Первая обработка была проведена 29 июля, вторая по плану 8 августа. На данный момент крыс на территории нет», - добавили в роддоме.
Кадры с крысой в коридоре взяты из telegram-канала newsfokino.
Ранее «Восток-Медиа» писало о возмутившем горожан скоплении мусора и крыс рядом с детским садом во Владивостоке.
По словам очевидцев, сотрудники коммунальных служб уже убирали свалку, но чистота продлилась недолго.
Для борьбы с грызунами в общественных пространствах Владивостока в мае 2022 года состоялась дератизация.