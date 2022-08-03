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Posted 3 августа 2022, 05:46

Published 3 августа 2022, 05:46

Modified 1 сентября 2022, 03:15

Updated 1 сентября 2022, 03:15

«Крыс нет»: руководство роддома в Приморье прокомментировало нашествие грызунов

3 августа 2022, 05:46
Сюжет
Происшествие
Посетители роддома №3 во Владивостоке рассказали о появлении крыс в коридорах. Ситуацию прокомментировало руководство медучреждения.

Незваные гости появились в третьем роддоме после того, как рядом со зданием началось строительство жилкомплекса.

Сотрудники медучреждения оперативно начали дератизацию, как утверждает руководство. Борьба с грызунами сейчас ведётся в «усиленном режиме».

«Первая обработка была проведена 29 июля, вторая по плану 8 августа. На данный момент крыс на территории нет», - добавили в роддоме.

Кадры с крысой в коридоре взяты из telegram-канала newsfokino.

Ранее «Восток-Медиа» писало о возмутившем горожан скоплении мусора и крыс рядом с детским садом во Владивостоке.

По словам очевидцев, сотрудники коммунальных служб уже убирали свалку, но чистота продлилась недолго.

Для борьбы с грызунами в общественных пространствах Владивостока в мае 2022 года состоялась дератизация.

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