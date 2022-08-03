Роспотребнадзор предостерегает граждан от купания в фонтанах

Главврач городской клинической больницы №20 г. СПб Татьяна Суровцева утверждает, что любители купания в фонтанах не уважают труд врачей, нагрузка на которых в последнее время сильно возросла, а также создают опасные ситуации не только для себя, но и для других граждан.