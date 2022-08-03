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Posted 3 августа 2022, 19:56

Published 3 августа 2022, 19:56

Modified 1 сентября 2022, 03:15

Updated 1 сентября 2022, 03:15

Роспотребнадзор предостерегает граждан от купания в фонтанах

3 августа 2022, 19:56
Ведомство сообщает, что купание в городских источниках представляет опасность для здоровья. Вода может содержать вирусы гепатита “А”, а также энтеровирусы и ротавирусы.

Кроме того, попадание воды из фонтана на слизистые может стать причиной заражения острой кишечной инфекцией, вызвать ОРЗ, ОРВИ и конъюнктивиты, — сообщают специалисты.

Помимо этого, к фонтанам нередко подводят разнообразные коммуникации или электрическое освещение, поэтому купание в них нередко становится причиной возникновения опасных травматических ситуаций, среди которых удары током, информирует Russian.rt.com.

Главврач городской клинической больницы №20 г. СПб Татьяна Суровцева утверждает, что любители купания в фонтанах не уважают труд врачей, нагрузка на которых в последнее время сильно возросла, а также создают опасные ситуации не только для себя, но и для других граждан.

Суровцева предлагает ввести за водные процедуры в фонтанах административные наказания и штрафные санкции.

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