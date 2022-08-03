Роспотребнадзор предостерегает граждан от купания в фонтанах

Posted 3 августа 2022, 19:56
Published 3 августа 2022, 19:56
Modified 1 сентября 2022, 03:15
Updated 1 сентября 2022, 03:15
Кроме того, попадание воды из фонтана на слизистые может стать причиной заражения острой кишечной инфекцией, вызвать ОРЗ, ОРВИ и конъюнктивиты, — сообщают специалисты.
Помимо этого, к фонтанам нередко подводят разнообразные коммуникации или электрическое освещение, поэтому купание в них нередко становится причиной возникновения опасных травматических ситуаций, среди которых удары током, информирует Russian.rt.com.
Главврач городской клинической больницы №20 г. СПб Татьяна Суровцева утверждает, что любители купания в фонтанах не уважают труд врачей, нагрузка на которых в последнее время сильно возросла, а также создают опасные ситуации не только для себя, но и для других граждан.
Суровцева предлагает ввести за водные процедуры в фонтанах административные наказания и штрафные санкции.