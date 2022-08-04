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Posted 4 августа 2022, 06:13

Published 4 августа 2022, 06:13

Modified 1 сентября 2022, 03:15

Updated 1 сентября 2022, 03:15

Турецкие производители бьют рекорды поставок мебели в РФ после ухода IKEA

4 августа 2022, 06:13
Турецкие производители отмечают, что уход из России компании IKEA открыла для них новые возможности.

Как сообщает infox.ru со ссылкой на агентство Anadolu, за первое полугодие текущего года экспорт турецкой мебели в РФ увеличился на 88,1% и достиг $65 млн, что в три раза превышает ранние среднеотраслевые показатели.

В прошлом году Турция отправила в Россию мебель на общую сумму $40 млн. По мнению экспертов, в текущем году спрос на турецкую мебель еще больше вырастет.

Как отмечают руководитель турецкой Ассоциации предпринимателей мебельной промышленности Нури Гюрджан, увеличению экспорта способствовал уход IKEA из России. Шведский гигант решил покинуть рынок России на фоне ситуации в Украине.

Сейчас Турция находится на восьмом месте среди государств, экспортирующих мебель в РФ. Концу текущего года турецкие производители планируют побить собственный рекорд и приблизиться к уровню экспорта в Россию на $100 млн.

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