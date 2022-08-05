Выгодная сделка с риэлтером в Приморье обернулась серьёзными убытками

Потерпевшая согласилась, отдав сначала 700 тысяч рублей, а после «подставного» вступления в наследство — еще 800 тысяч рублей. Выяснилось, что никаких прав на продажу квартиры мошенник не имел, деньги гражданке никто не вернул. Она обратилась в полицию.