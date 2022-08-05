Выгодная сделка с риэлтером в Приморье обернулась серьёзными убытками

Posted 4 августа 2022, 23:29
Published 4 августа 2022, 23:29
Modified 1 сентября 2022, 03:15
Updated 1 сентября 2022, 03:15
Риелтор состоял с жительницей Находки в приятельских отношениях. Он сообщил, что наследует квартиру от покойной родственницы и предложил купить её на крайне выгодных условиях.
Потерпевшая согласилась, отдав сначала 700 тысяч рублей, а после «подставного» вступления в наследство — еще 800 тысяч рублей. Выяснилось, что никаких прав на продажу квартиры мошенник не имел, деньги гражданке никто не вернул. Она обратилась в полицию.
На данный момент расследование уголовного дела за хищение чужого имущества и злоупотребление доверием (ч. 4 ст. 159 УКРФ) завершено, материалы направлены в суд для дальнейших разбирательств. Максимальная мера пресечения по статье — лишение свободы сроком до 10 лет и штраф.
Ранее «Восток-Медиа» писало об аферистке, создавшей интернет-бизнес в Приморье. Клиенты оплачивали продукты питания заранее, по указанным реквизитам, однако ни товаров, ни возврата денег они не получали.