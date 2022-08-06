Развлечения на любой вкус: главная пешеходная улица теперь не на «Арбате» — фото

Posted 6 августа 2022, 02:01
Published 6 августа 2022, 02:01
Modified 1 сентября 2022, 03:15
Updated 1 сентября 2022, 03:15
Если же весной и в другое время года главной пешеходной улицей Владивостока была улица Фокина, или как её называют в народе «Арбат». То сейчас все прогулки «переехали» ближе к морю на Спортивную набережную.
Жизнь кипит на пляже «Юбилейный», который находится слева от главного фонтана.
Да, там как и на «Арбате» горят огоньки и играет музыка, но главное, что там, много пространства для совершенно разного отдыха.
К примеру, на «Тропе Здоровья», которая пролегает через пляж «Юбилейный» можно заметить бабушек с палками для скандинавской ходьбы.
Для тех, кто помоложе и сильнее сердцем, работает клуб зимнего плавания. Даже вечером в понедельник здесь много желающих изрядно попотеть, а потом окунуться в прохладные воды Амурского залива. Поэтому если увидите красных мужчин в плавках, среди красивых гуляющих дам, то не пугайтесь — это просто у посетителей бани состоялся очередной заплыв.
Множество точек с фастфудом заставляют теряться в выборе того, чего же поесть, даже самому голодному посетителю пляжа. Здесь можно встретить китайские блюда, корейские, грузинские, тайские и даже азербайджанские.
Если хочется не есть, а чего-то горячительного, то каждый день на пляже работают бары, которые рады всегда встречать гостей.
Лето — это маленькая жизнь. И его вкус можно ощутить не только где-то на пляжах Андреевки или в Ливадии, но и в самом центре Владивостока.