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Posted 6 августа 2022, 02:01

Published 6 августа 2022, 02:01

Modified 1 сентября 2022, 03:15

Updated 1 сентября 2022, 03:15

Развлечения на любой вкус: главная пешеходная улица теперь не на «Арбате» — фото

6 августа 2022, 02:01
Сюжет
Море
Август — последний месяц календарного лета в Приморье. Этот месяц еще сравнивают с вечером воскресенья, когда основная часть большого отдыха уже подходит к концу. Жители Владивостока с жадностью хватают каждый летний день и пытаются совместить в своем времяпрепровождении всё возможное и невозможное.

Если же весной и в другое время года главной пешеходной улицей Владивостока была улица Фокина, или как её называют в народе «Арбат». То сейчас все прогулки «переехали» ближе к морю на Спортивную набережную.

Жизнь кипит на пляже «Юбилейный», который находится слева от главного фонтана.

Да, там как и на «Арбате» горят огоньки и играет музыка, но главное, что там, много пространства для совершенно разного отдыха.

К примеру, на «Тропе Здоровья», которая пролегает через пляж «Юбилейный» можно заметить бабушек с палками для скандинавской ходьбы.

Для тех, кто помоложе и сильнее сердцем, работает клуб зимнего плавания. Даже вечером в понедельник здесь много желающих изрядно попотеть, а потом окунуться в прохладные воды Амурского залива. Поэтому если увидите красных мужчин в плавках, среди красивых гуляющих дам, то не пугайтесь — это просто у посетителей бани состоялся очередной заплыв.

Множество точек с фастфудом заставляют теряться в выборе того, чего же поесть, даже самому голодному посетителю пляжа. Здесь можно встретить китайские блюда, корейские, грузинские, тайские и даже азербайджанские.

Если хочется не есть, а чего-то горячительного, то каждый день на пляже работают бары, которые рады всегда встречать гостей.

Лето — это маленькая жизнь. И его вкус можно ощутить не только где-то на пляжах Андреевки или в Ливадии, но и в самом центре Владивостока.

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