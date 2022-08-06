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Posted 6 августа 2022, 02:46

Published 6 августа 2022, 02:46

Modified 28 февраля 2023, 07:56

Updated 28 февраля 2023, 07:56

Во Владивостоке покажут, что видит водитель по дороге в Кавалерово и обратно — фото

6 августа 2022, 02:46
Сюжет
Выставка
Выставка живописи известного приморского художника Олега Батухтина «По дороге домой» (6+) открылась в Приморском отделении Союза художников РФ. Посвящена она 65-летию мастера.

Олег Батухтин известен в первую очередь как скульптор, работающий с деревом, живопись он выставляет очень редко — и значит, у приморцев появилась редкая возможность увидеть эту творческую ипостась Олега Анатольевича.

Все работы выставки вдохновлены путевыми впечатлениями — дорогой во Владивосток из Кавалерово и из Кавалерово во Владивосток. «И там, и там — мой дом», — говорит Олег Батухтин, который за год проезжает туда и обратно десятки раз. Приходите взглянуть на живопись, вдохновлённую дорогой.

Фото: Алиса Ткаченко. Восток-Медиа
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