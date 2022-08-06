Во Владивостоке покажут, что видит водитель по дороге в Кавалерово и обратно — фото

Все работы выставки вдохновлены путевыми впечатлениями — дорогой во Владивосток из Кавалерово и из Кавалерово во Владивосток. «И там, и там — мой дом», — говорит Олег Батухтин, который за год проезжает туда и обратно десятки раз. Приходите взглянуть на живопись, вдохновлённую дорогой.