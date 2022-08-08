Каждый пятый пожертвует частью зарплаты ради удаленки

Posted 8 августа 2022, 15:20
Published 8 августа 2022, 15:20
Modified 1 сентября 2022, 03:15
Updated 1 сентября 2022, 03:15
Как передают nation-news.ru, выбирают удаленку даже при условии понижения оплаты труда 38% жителей страны. При этом 39% граждан не готовы пойти на такую уступку.
Приверженцы удаленной работы уточнили, что уменьшение зарплаты компенсируется экономией на поездках и питании, а также возможностью заниматься делами в комфортной обстановке. Каждый пятый специалист проявляет готовность недополучать 5% месячного дохода.