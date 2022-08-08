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Posted 8 августа 2022, 15:20

Published 8 августа 2022, 15:20

Modified 1 сентября 2022, 03:15

Updated 1 сентября 2022, 03:15

Каждый пятый пожертвует частью зарплаты ради удаленки

8 августа 2022, 15:20
Число жителей России, готовых на снижение зарплаты ради удаленной работы, в течение года значительно увеличилось. Такую информацию сообщил сервис Superjоb, полученную на основе проведенного опроса.

Как передают nation-news.ru, выбирают удаленку даже при условии понижения оплаты труда 38% жителей страны. При этом 39% граждан не готовы пойти на такую уступку.

Приверженцы удаленной работы уточнили, что уменьшение зарплаты компенсируется экономией на поездках и питании, а также возможностью заниматься делами в комфортной обстановке. Каждый пятый специалист проявляет готовность недополучать 5% месячного дохода.

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