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Posted 8 августа 2022, 02:28

Published 8 августа 2022, 02:28

Modified 1 сентября 2022, 03:15

Updated 1 сентября 2022, 03:15

тематическое фото

Понадобилась эвакуация: морская прогулка едва не закончилась трагедией в Приморье

8 августа 2022, 02:28
Фото: 1MI. тематическое фото
Сюжет
МЧС
Сердечный приступ поразил женщину во время катания на SUP-доске в Приморье. На помощь немедленно выдвинулись спасатели.

В региональном управлении МЧС сообщают, что даму 1965 года рождения потребовалось эвакуировать с острова Шкота.

Сражённую сердечным приступом во время катания женщину увезли на катере на остров Русский. Там её встретила бригада скорой помощи.

Ранее «Восток-Медиа» писало о других случаях эвакуации попавших в беду людей.

Спасатели на спецтехнике добрались в отрезанное водой село Кугуки, чтобы помочь 10-летнему мальчику с подозрением на аппендицит. Ребёнка с родителями оперативно доставили в соседнее село, где их уже ждали медики.

Сильно травмированный из-за падения с высоты моторист был эвакуирован с судна при помощи вертолёта. Пострадавшего удалось поднять на борт летательного аппарата без посадки на палубу.

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#Новости#МЧС#Происшествие#1
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