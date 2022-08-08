Понадобилась эвакуация: морская прогулка едва не закончилась трагедией в Приморье

Posted 8 августа 2022, 02:28
Published 8 августа 2022, 02:28
Modified 1 сентября 2022, 03:15
Updated 1 сентября 2022, 03:15
В региональном управлении МЧС сообщают, что даму 1965 года рождения потребовалось эвакуировать с острова Шкота.
Сражённую сердечным приступом во время катания женщину увезли на катере на остров Русский. Там её встретила бригада скорой помощи.
Ранее «Восток-Медиа» писало о других случаях эвакуации попавших в беду людей.
Спасатели на спецтехнике добрались в отрезанное водой село Кугуки, чтобы помочь 10-летнему мальчику с подозрением на аппендицит. Ребёнка с родителями оперативно доставили в соседнее село, где их уже ждали медики.
Сильно травмированный из-за падения с высоты моторист был эвакуирован с судна при помощи вертолёта. Пострадавшего удалось поднять на борт летательного аппарата без посадки на палубу.