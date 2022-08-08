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Posted 8 августа 2022, 02:01

Published 8 августа 2022, 02:01

Modified 1 сентября 2022, 03:15

Updated 1 сентября 2022, 03:15

Правительство Японии намерено убедить Mitsui и Mitsubishi участвовать в “Сахалине 2”

8 августа 2022, 02:01
Возглавляющий японское министерство экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда отметил важность проекта “Сахалин-2” для энергобезопасности островной империи.

Глава японского ведомства сообщил, что провел переговоры с директором Mitsui&Co и попросил его “положительно рассмотреть вопрос об участии в новом операторе проекта — российской компании”, — цитирует iz.ru.

До этого Хагиуда подтвердил, что правительство Японии имеет заинтересованность в сохранении своей доли в “Сахалине-2” даже после решения РФ о передаче прав оператора российской компании. Более того, министр заявил, что Белый дом оповещен о данном решении японского правительства.

Генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно, в свою очередь, заметил, что руководство государства рассматривает участие частных структур в обеспечении поставок СПГ, необходимых для энергетической безопасности.

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