Правительство Японии намерено убедить Mitsui и Mitsubishi участвовать в “Сахалине 2”

До этого Хагиуда подтвердил, что правительство Японии имеет заинтересованность в сохранении своей доли в “Сахалине-2” даже после решения РФ о передаче прав оператора российской компании. Более того, министр заявил, что Белый дом оповещен о данном решении японского правительства.