Правительство Японии намерено убедить Mitsui и Mitsubishi участвовать в “Сахалине 2”

Posted 8 августа 2022, 02:01
Published 8 августа 2022, 02:01
Modified 1 сентября 2022, 03:15
Updated 1 сентября 2022, 03:15
Глава японского ведомства сообщил, что провел переговоры с директором Mitsui&Co и попросил его “положительно рассмотреть вопрос об участии в новом операторе проекта — российской компании”, — цитирует iz.ru.
До этого Хагиуда подтвердил, что правительство Японии имеет заинтересованность в сохранении своей доли в “Сахалине-2” даже после решения РФ о передаче прав оператора российской компании. Более того, министр заявил, что Белый дом оповещен о данном решении японского правительства.
Генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно, в свою очередь, заметил, что руководство государства рассматривает участие частных структур в обеспечении поставок СПГ, необходимых для энергетической безопасности.