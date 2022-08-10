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Posted 10 августа 2022, 03:09

Published 10 августа 2022, 03:09

Modified 1 сентября 2022, 03:15

Updated 1 сентября 2022, 03:15

тематическое фото

Администрация Хабаровска контролирует популяцию бродячих собак

10 августа 2022, 03:09
Фото: 1MI. тематическое фото
В краевом центре продолжается отлов бродячих собак. До конца года в питомники для бесхозных животных планируется разместить более полутора тысяч животных.

По действующему законодательству отловленных собак и кошек будут осматривать ветеринары, а также животные будут провакцинированы. Братьев наших меньших накормят, отмоют, стерилизуют и потом отпустят на волю. И все эти процедуры предписаны федеральным законом.

Через две недели после отлова закон предписывает вернуть животное в ту среду, откуда его изъяли. Именно в этот пункт хотят внести поправки.

В Хабаровске на сегодняшний день на пожизненном «заключении» всего двадцать пять особей. Но это собаки, которые действительно опасны, они кидаются даже на сотрудников приюта, а те, к слову, кормят псов.

Бывает и такое, что постояльцы приюта настолько привыкают получать удовольствие от жизни на всем готовеньком, что не хотят возвращаться опять к бродяжничеству.

Однако не все разделяют позитив по поводу работы специалистов по отлову животных. Некоторые граждане откровенно саботируют «ловчих», пытаясь отбить собак, однако помощи им в дальнейшем никакой не оказывают.

Сейчас через процедуру отлова и прививок прошли 860 собак. По плану на этот год намечена работа по 1627 бродячим собакам и кошкам. Чтобы выполнить данный показатель, потребуется еще 5,5 миллиона рублей.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Хабаровск#Бродячие собаки
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