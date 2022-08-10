Администрация Хабаровска контролирует популяцию бродячих собак

Posted 10 августа 2022, 03:09
Published 10 августа 2022, 03:09
Modified 1 сентября 2022, 03:15
Updated 1 сентября 2022, 03:15
По действующему законодательству отловленных собак и кошек будут осматривать ветеринары, а также животные будут провакцинированы. Братьев наших меньших накормят, отмоют, стерилизуют и потом отпустят на волю. И все эти процедуры предписаны федеральным законом.
Через две недели после отлова закон предписывает вернуть животное в ту среду, откуда его изъяли. Именно в этот пункт хотят внести поправки.
В Хабаровске на сегодняшний день на пожизненном «заключении» всего двадцать пять особей. Но это собаки, которые действительно опасны, они кидаются даже на сотрудников приюта, а те, к слову, кормят псов.
Бывает и такое, что постояльцы приюта настолько привыкают получать удовольствие от жизни на всем готовеньком, что не хотят возвращаться опять к бродяжничеству.
Однако не все разделяют позитив по поводу работы специалистов по отлову животных. Некоторые граждане откровенно саботируют «ловчих», пытаясь отбить собак, однако помощи им в дальнейшем никакой не оказывают.
Сейчас через процедуру отлова и прививок прошли 860 собак. По плану на этот год намечена работа по 1627 бродячим собакам и кошкам. Чтобы выполнить данный показатель, потребуется еще 5,5 миллиона рублей.