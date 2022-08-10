Люди в форме нагрянут в популярное место отдыха жителей Приморья

В данном случае считаем, что это правильно. Есть нарушения, как и всегда. Например, в бухте Астафьева «веревочники» иногда у нас там бывают, не пропускают на транспорте, бывает такое, по примеру прошлых лет. Может, и в этом году кто-то где-то будет «качать права» — вот на них будет управа, возможно, — уточнили в пресс-службе администрации Хасанского района.