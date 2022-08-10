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Posted 10 августа 2022, 05:30

Published 10 августа 2022, 05:30

Modified 1 сентября 2022, 03:15

Updated 1 сентября 2022, 03:15

тематическое фото

Люди в форме нагрянут в популярное место отдыха жителей Приморья

10 августа 2022, 05:30
Фото: 1MI. тематическое фото
Сотрудники налоговой инспекции Приморья откроют пост в селе Андреевка Хасанского района. Все желающие смогут рассказать о недобросовестных бизнесменах, ведущих дела в популярной среди туристов части региона.

Налоговый пост планируется открыть на центральной проходной базы отдыха «Океан» 11-12 и 18–19 августа. Пожаловаться на недобросовестных бизнесменов можно будет лично или по телефону с 14:00 до 16:00.

Telegram-канал администрации Хасанского района извещает, что мобильный офис будет открыт межрайонной инспекцией ФНС России № 10 (базируется в Артёме). Задача сотрудников — контроль за «сезонными» видами предпринимательской деятельности в сфере туризма — предоставления услуг проживания в летнее время, организации отдыха на воде, развлекательных услуг, детского отдыха и т.д.

— У нас всегда есть на что жаловаться. В Андреевке, получается, у нас самая такая большая база в Хасанском районе по числу отдыхающих, «Океан». Видимо, там есть кое-какие проблемы — с размещением, может, с вывозом мусора.

Может быть, кто-то уклоняется от налогов. А приезжают люди из Хабаровска, из Амурской области. У них будет возможность пожаловаться.

В данном случае считаем, что это правильно. Есть нарушения, как и всегда. Например, в бухте Астафьева «веревочники» иногда у нас там бывают, не пропускают на транспорте, бывает такое, по примеру прошлых лет. Может, и в этом году кто-то где-то будет «качать права» — вот на них будет управа, возможно, — уточнили в пресс-службе администрации Хасанского района.

«Восток-Медиа» писало, что из-за ограниченных возможностей у россиян провести летний отпуск за границей базы отдыха в Приморье пользуются повышенным спросом. Бронировать номера и домики приморцы и жители соседних регионов начали еще ранней весной. В той же Андреевке стоимость отдыха для компании их четырех человек в разгар сезона доходит до 27 тысяч в сутки.

На фоне прогрессирующего спроса сфера гостеприимства в Хасанском районе далеко не всегда вписывается в легальные рамки. Достаточно было сравнить поступления НДФЛ в местный бюджет с муниципалитетами, где численность населения примерно схожа.

Многие базы отдыха в Хасанском районе действуют в теневом секторе. Этот бизнес до сих пор не поставлен на цивилизованные рельсы и существует на птичьих правах.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что отличает легального арендатора пляжа от «верёвочника».

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#Новости#Общество#Налоговая
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