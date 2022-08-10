Magnum grand palace: уникальный проект Дальнего Востока

Posted 9 августа 2022, 23:30
Published 9 августа 2022, 23:30
Modified 1 сентября 2022, 03:15
Updated 1 сентября 2022, 03:15
Magnum grand palace отличают особые технологии возведения и материалы, использованные при строительстве: остекление от компании Guardian, фасадные профили немецкой компании Schueco, технология муфтовых соединений арматуры каркаса, уникальная система кондиционирования здания, инженерные системы Rehau, акустические системы Bose, двери «Барс».
Верхние этажи Magnum отданы под отель, апартаменты которого способны удовлетворить запросы даже самой избалованной публики, привыкшей к условиям пятизвездочных отелей. Над интерьерами и внутренним наполнением апартаментов работали лучшие дизайнеры России и Европы, а мебель, бытовая техника и предметы декора были привезены из Италии.
Наряду с прекрасными интерьерами, Magnum дарит комфорт: он оснащен новейшими скоростными лифтами, эскалаторами, системой пожарной безопасности, многоуровневой парковкой на 350 машин и многим другим.
Еще одно преимуществом аппарат-отеля — шикарный панорамный вид на бухту Золотой рог и Амурский залив. Невероятные закаты и завораживающие восходы дополняют внушительный список преимуществ проекта Magnum.
На нижних этажах здания располагается бизнес-центр Magnum, офисные помещения которого можно арендовать посуточно или на длительный срок. Идеальный вариант для проведения бизнес — мероприятий, презентаций и деловых переговоров — конференц-залы вместимостью до 50 человек. Дизайн-проект разработан лучшими специалистами в сфере интерьерных решений. Здесь статус чувствуется в каждой детали: кожаная обивка мягкой мебели, корпусная мебель из дерева, изысканные элементы декора.
К услугам резидентов Magnum grand palace — роскошный ресторан, который великолепно подойдет как для проведения делового обеда, так и для романтического ужина. Убранство ресторана создает непревзойденную атмосферу великолепия, а шикарный панорамный вид завораживает. Сегодня ресторан готов встречать гостей и доступен для проведения мероприятий в формате фуршета.
Статус, изящность, стиль и качество — все это проект Magnum grand palace!
Г. Владивосток, ул. Володарского, 1.
Предварительное бронирование: +7 (423) 256 — 10 — 10.