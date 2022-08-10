Magnum grand palace: уникальный проект Дальнего Востока

На нижних этажах здания располагается бизнес-центр Magnum, офисные помещения которого можно арендовать посуточно или на длительный срок. Идеальный вариант для проведения бизнес — мероприятий, презентаций и деловых переговоров — конференц-залы вместимостью до 50 человек. Дизайн-проект разработан лучшими специалистами в сфере интерьерных решений. Здесь статус чувствуется в каждой детали: кожаная обивка мягкой мебели, корпусная мебель из дерева, изысканные элементы декора.