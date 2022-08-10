Новые маршруты по Хабаровскому краю появились на карте проекта «Отдыхаем в крае»

Posted 10 августа 2022, 05:41
Published 10 августа 2022, 05:41
Modified 1 сентября 2022, 03:15
Updated 1 сентября 2022, 03:15
Для тех, кто предпочитает культурный и познавательный отдых приключенческому, также есть несколько идей на выбор, отметили в региональном министерстве туризма. По данным ведомства, к проекту подключились более 30 организаций индустрии путешествий, гостеприимства и развлечений.
Посетить Жилище летающих людей Ли-Чжен-Цзы можно в эту субботу, 13 августа. Среди туристов эти 30-ти метровые скалы больше известны как Анюйские столбы или скалы Надге. Существует поверье, что раньше здесь жили крылатые люди. Одного из них более века назад встретил известный дальневосточный исследователь Владимир Арсеньев, о чем написал в книге «В горах Сихотэ-Алиня». Маршрут к скалам Надге подойдет для любого возраста и физической подготовки (7+). В тайге натоптана хорошая тропа, по которой можно передвигаться от одного скального образования к другому. На тур предоставляется скидка по промослову «Минтур».
«Если не любите подъемов в гору, но хотите подышать свежим воздухом и узнать что-то новое, то обратите внимание на вечерний поход на Малый Хехцир и Царский каменный карьер (6+). Протяженность маршрута всего 5 километров, и он считается одним из самых простых. На него также распространяется скидка по промослову. 14 августа участников тура ждут посещение лесного озера, таежного ручья, памятника японским военнопленным, а также заброшенного каменного карьера. А на привале всех пригласят угоститься походной кашей», — рассказали еще об одном предложении туроператоров в профильном министерстве.
В рамках другого тура (12+) организаторы подготовили в субботу, 13 августа, обряд очищения «Камлания» у большого костра и поход на Сарапульский Утес. Нигде на Нижнем Амуре нет таких высоких берегов, сложенных слоистыми осадками разного возраста и обрамляющих излучину реки эффектным амфитеатром. Также участники похода узнают о древних артефактах империи Чжурчжэни и увидят точные копии самых знаменитых рисунков петроглифов Приамурья. Скидка по «Минтуру» прилагается.
Также желающие еще могут успеть посетить экскурсию «Розовое озеро» к лотосам Комарова (6+). Совсем скоро период цветения закончится, между тем групповые и самостоятельные поездки к водоемам, где можно увидеть краснокнижные растения, традиционно остаются одними из самых популярных в сезоне Весна-Лето. А при желании отдохнуть в пределах города, можно отправиться на музыкальную экскурсию в музей Хабаровска, который полностью посвящен истории музыки, или в автобусный тур «Город с пятитысячной купюры» (6+).
Всю актуальную информацию о мероприятиях и туристических событиях можно найти на официальных страницах министерства туризма края в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассники, а также на сайте и в социальных сетях регионального Туристского информационного центра.