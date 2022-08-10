Новые маршруты по Хабаровскому краю появились на карте проекта «Отдыхаем в крае»

Посетить Жилище летающих людей Ли-Чжен-Цзы можно в эту субботу, 13 августа. Среди туристов эти 30-ти метровые скалы больше известны как Анюйские столбы или скалы Надге. Существует поверье, что раньше здесь жили крылатые люди. Одного из них более века назад встретил известный дальневосточный исследователь Владимир Арсеньев, о чем написал в книге «В горах Сихотэ-Алиня». Маршрут к скалам Надге подойдет для любого возраста и физической подготовки (7+). В тайге натоптана хорошая тропа, по которой можно передвигаться от одного скального образования к другому. На тур предоставляется скидка по промослову «Минтур».