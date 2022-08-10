Приморцы идут в добровольцы: «Меня возмущает несправедливость, творимая на Украине»

— Я отдаю себе отчёт, насколько это тяжёлая и опасная работа, но я приняла решение, и не отступлюсь, — говорит Ирина. — Знаю, что близкие будут очень переживать, но меня бесполезно оговаривать. Информацию о происходящих событиях на Донбассе с 2014 года я узнаю не из телевизора, у меня там есть родня. Меня возмущает несправедливость, творимая на Украине по отношению к их же гражданам, которые просто хотят говорить на русском языке. При поддержке западных стран совершенно распоясались ультраправые группировки, стали уже физически уничтожать людей, не желающих стирать из памяти Россию. В 2015 году на Донбассе открыли мемориальный комплекс «Аллея ангелов» в память о погибших от рук киевского режима детях. И до сих пор этот скорбный список пополняется. Я полностью поддерживаю решение президента России о проведении спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Нам надо поддержать братский народ, иначе укронацистов было не остановить.