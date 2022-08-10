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Posted 10 августа 2022, 03:40

Published 10 августа 2022, 03:40

Modified 1 сентября 2022, 03:15

Updated 1 сентября 2022, 03:15

Приморцы идут в добровольцы: «Меня возмущает несправедливость, творимая на Украине»

10 августа 2022, 03:40
Сюжет
Патриотизм
Жительница Владивостока Ирина хотела бы поехать на Донбасс, в зону спецоперации. Она считает, что может принести пользу в качестве добровольца и выясняет, могут ли её принять в состав батальона «Тигр». По образованию Ирина — педагог–психолог. Но если надо, готова взять в руки оружие.

Близкий ей человек сейчас находится на передовой, она очень за него переживает. И не понаслышке знает, с какими трудностями приходится сталкиваться бойцам, выполняющим задачи спецоперации

— Я отдаю себе отчёт, насколько это тяжёлая и опасная работа, но я приняла решение, и не отступлюсь, — говорит Ирина. — Знаю, что близкие будут очень переживать, но меня бесполезно оговаривать. Информацию о происходящих событиях на Донбассе с 2014 года я узнаю не из телевизора, у меня там есть родня. Меня возмущает несправедливость, творимая на Украине по отношению к их же гражданам, которые просто хотят говорить на русском языке. При поддержке западных стран совершенно распоясались ультраправые группировки, стали уже физически уничтожать людей, не желающих стирать из памяти Россию. В 2015 году на Донбассе открыли мемориальный комплекс «Аллея ангелов» в память о погибших от рук киевского режима детях. И до сих пор этот скорбный список пополняется. Я полностью поддерживаю решение президента России о проведении спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Нам надо поддержать братский народ, иначе укронацистов было не остановить.

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#Новости#Общество#3#Патриотизм
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