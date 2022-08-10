Район Второй Речки во Владивостоке становится ещё привлекательней для проживания

На территории парка «Солнышко» строители завершили демонтажные работы и приступили к устройству оснований для пешеходных покрытий, установке бордюров, а также готовят основание для будущей детской площадки. После здесь проложат пешеходные аллеи, обустроят зоны отдыха, где расставят скамейки в тени деревьев. Кроме того, для молодёжи соорудят роллердром для катания на роликах и велосипедах, оборудуют места для игры в футбол, волейбол, баскетбол и в настольные игры. Появится в парке и сцена для выступлений творческих коллективов.