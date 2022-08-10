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Posted 10 августа 2022, 08:06

Published 10 августа 2022, 08:06

Modified 1 сентября 2022, 03:15

Updated 1 сентября 2022, 03:15

Район Второй Речки во Владивостоке становится ещё привлекательней для проживания

10 августа 2022, 08:06
Работы по комплексному благоустройству дворовых территорий продолжается в Советском районе Владивостока на улицах Бородинская, Енисейская, Кирова, Русская.

Работы в Советском районе проводятся в рамках реализации федеральной программы «1000 дворов Дальнего Востока», сообщает администрация Владивостока.

Общественным ядром территории станет парк «Солнышко», расположенный в глубине жилого микрорайона, на Бородинской, 7А. С ходом работ ознакомился глава Владивостока Константин Шестаков, совершивший рабочую поездку по Советскому району города.

На территории парка «Солнышко» строители завершили демонтажные работы и приступили к устройству оснований для пешеходных покрытий, установке бордюров, а также готовят основание для будущей детской площадки. После здесь проложат пешеходные аллеи, обустроят зоны отдыха, где расставят скамейки в тени деревьев. Кроме того, для молодёжи соорудят роллердром для катания на роликах и велосипедах, оборудуют места для игры в футбол, волейбол, баскетбол и в настольные игры. Появится в парке и сцена для выступлений творческих коллективов.

Основные работы в парке планируют завершить в сентябре.

Также в Советском районе ведётся благоустройство улицы Енисейская. Здесь у дома №20 по краевой программе «1000 дворов» асфальтируют дорогу и готовят место под игровую площадку и зону отдыха.

А грушевая аллея на Енисейской в будущем может стать аллеей Героев, только прежде требуется привести в порядок деревья и прилегающие зелёные зоны. Также Константин Шестаков поручил проверить законность размещения нескольких торговых объектов на этой территории.

Ещё один адрес благоустройства на Енисейской – стадион у школы № 7 (Енисейская, 7а). Сейчас город ведёт переговоры с заинтересованным инвестором. Также рассматривается вопрос переноса площадки для складирования твёрдых бытовых отходов, которая пока размещена напротив входа в учебное заведение.

На соседней с Енисейской улице Кирова на будущий год запланирован ремонт нескольких лестниц возле дома № 21/1.

Глава города отметил, что в ближайшее время здесь также решат проблему с провисающими проводами.

«Уже определены сетедержатели, им направлены предписания об устранении нарушений», – подчеркнул Константин Шестаков.

#Новости#Общество#Владивосток#Константин Шестаков
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