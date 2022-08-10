В Приморье продолжается набор в добровольческий батальон «Тигр»

Posted 10 августа 2022, 03:57
Published 10 августа 2022, 03:57
Modified 1 сентября 2022, 03:15
Updated 1 сентября 2022, 03:15
Приморский добровольческий батальон «Тигр» продолжает набор рекрутов для отправки в зону спецоперации. Всем бойцам положены региональные выплаты, и первой группе отряда, тем, кто прошёл месяц обязательных тренировок и обучения, уже перечислено по 200 тысяч рублей. При этом 50 тысяч перечисляют на карту на 15-й день «курса молодого бойца» — их получили уже более 100 человек. Остальные 150 тысяч рублей переводят по окончании сборов и при подписании контракта на три месяца для участия в СВО. Кроме того, в регионе предусмотрены преференции для семей военнослужащих.
Командир отряда «Тигр» Сергей Ефремов пояснил, что добровольцы начнут получать, участвуя в боевых действиях в зоне спецоперации от 200 до 400 тысяч рублей, в зависимости от сложности выполнения задач.
— Понятно, что работа на передовой — дело весьма непростое, но материальная мотивация не самое главное, что побуждает ребят записываться в добровольцы. Президент России Владимир Путин не просто так объявил специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Это вынужденная мера. Долгие восемь лет мы наблюдали настоящий геноцид населения Донбасса со стороны киевского режима, а сейчас вообще начались массовые обстрелы мирных кварталов. Моё желание помочь ЛДНР стало ещё сильнее, чем когда укронацисты только начали поднимать голову на Украине. Даже представить не мог тогда, что нацистские идеи могут кого-то заинтересовать. Но, как оказалось, не просто отдельные недоумки «зигуют», — национализм стал государственной политикой киевских властей. Значит, сами украинцы с фашистами не смогли справиться, и прийти на помощь нашим братьям — наш долг. Я не делю людей по национальной принадлежности. В Великую Отечественную с фашистами сражались все народы СССР, и победили, потому что были едины. И сейчас победа будет за нами.