В Приморье продолжается набор в добровольческий батальон «Тигр»

— Понятно, что работа на передовой — дело весьма непростое, но материальная мотивация не самое главное, что побуждает ребят записываться в добровольцы. Президент России Владимир Путин не просто так объявил специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Это вынужденная мера. Долгие восемь лет мы наблюдали настоящий геноцид населения Донбасса со стороны киевского режима, а сейчас вообще начались массовые обстрелы мирных кварталов. Моё желание помочь ЛДНР стало ещё сильнее, чем когда укронацисты только начали поднимать голову на Украине. Даже представить не мог тогда, что нацистские идеи могут кого-то заинтересовать. Но, как оказалось, не просто отдельные недоумки «зигуют», — национализм стал государственной политикой киевских властей. Значит, сами украинцы с фашистами не смогли справиться, и прийти на помощь нашим братьям — наш долг. Я не делю людей по национальной принадлежности. В Великую Отечественную с фашистами сражались все народы СССР, и победили, потому что были едины. И сейчас победа будет за нами.