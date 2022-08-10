ВТБ в Приморском крае на четверть нарастил выдачи ипотеки

Posted 10 августа 2022, 05:32
Published 10 августа 2022, 05:32
Modified 1 сентября 2022, 03:15
Updated 1 сентября 2022, 03:15
В целом по стране за семь месяцев ВТБ выдал более 112 тысяч ипотечных кредитов на 510 млрд рублей. В отличие от 2021 года наибольшим интересом у россиян сейчас пользуются квартиры в новостройках. Их доля в общем объеме выданных кредитов в этот период составила 55%.
Каждую вторую сделку на первичном рынке ВТБ провел по основной программе ипотеки с господдержкой — клиенты оформили больше 30 тысяч кредитов на 128 млрд рублей. В июле ВТБ запустил собственную программу поддержки многодетных семей, которые могут оформить в банке жилищный кредит всего под 3%. За первый месяц сделки на общую сумму 625 млн рублей прошли в 45 регионах.
В Приморском крае наибольшей популярностью среди льготных программ пользовалась Дальневосточная ипотека: по ней за январь–июль жители региона взяли в ВТБ почти 700 кредитов на сумму 3,5 млрд рублей. Объем сделок по «Семейной ипотеке» составил 748,8 млн рублей. По основной льготной программе для новостроек приморцам было предоставлено почти 593 млн рублей.
«Мы ожидаем роста доли стандартных ипотечных программ, действие которых распространяется на вторичный рынок недвижимости. Сейчас, когда ставки вернулись на уровень начала года, количество сделок по приобретению в ипотеку готового жилья стало увеличиваться. Отмечу также, что банк перезапустил рефинансирование ипотеки: приморцы, взявшие кредиты в период высоких ставок, смогли почти вдвое снизить свою платежную нагрузку. Объем рефинансирования за июнь–июль составил 180 млн рублей», — прокомментировала заместитель управляющего ВТБ в Приморском крае Екатерина Фомина.
Вместе с тем, несмотря на повышение активности заемщиков, в этом году ВТБ не ожидает повторения исторического рекорда продаж ипотечного рынка, который был установлен в 2021 г. По оценке банка, выдачи на рынке жилищных кредитов могут составить около 4,5-4,6 трлн рублей, что на 10% превысит результаты 2020 года. Размер ипотечного портфеля на рынке достигнет 14,8 трлн рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 15%.
ВТБ — один из лидеров российского рынка ипотечного кредитования. В рамках собственных программ банка заемщики могут оформить жилищный кредит от 9,9%. Минимальная ставка по ипотеке доступна с учетом дисконта 0,3 п. п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации либо получают зарплату на карту ВТБ.
По основной льготной программе на новостройки клиенты могут получить средства под 6,7% с учетом дисконта за использование сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Кредит в рамках «семейной ипотеки» банк предлагает от 5,7% (от 4,7% — в ДФО). IT-ипотека доступна от 4,7%, Дальневосточная — от 1,7%. Ставка по программе рефинансирования ВТБ составляет 9,9%.
По сообщению пресс-службы ВТБ (ПАО).