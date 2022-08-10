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Posted 10 августа 2022, 06:04

Published 10 августа 2022, 06:04

Modified 1 сентября 2022, 03:15

Updated 1 сентября 2022, 03:15

тематическое фото

«Запрет для всех»: жёсткие ограничения введут в Приморье в сентябре

10 августа 2022, 06:04
Фото: 1MI. тематическое фото
Сюжет
Восточный экономический форум
Меры безопасности будут введены в Приморском крае незадолго до начала Восточного экономического форума. Некоторые из них уже начали применяться.

В правительстве Приморья сообщают, что с 3 по 8 сентября вводится «запрет для всех видов воздушных судов» на полёты над Владивостоком.

Исключение сделают для обеспечивающих безопасность форума самолётов, воздушных судов, чей полёт согласован с ФСО РФ и для следующих по расписанию авиарейсов.

Гражданам также будет запрещено плавать в районе Амурского залива и в акваториях бухт Аякс, Парис, Новик.

Машинам тяжелее пяти тонн закроют въезд на территорию Владивостока, а грузовикам в принципе нельзя будет ездить по улице Нижнепортовой.

Крупногабаритный транспорт не будут пускать и на остров Русский, а на трассах острова запретят парковать машины.

Ещё 3 сентября введут ограничение на проведение дорожных, земляных работ и гидравлических испытаний.

Кроме этого, до сентября планируется проверить всех 60 000 с лишним приморцев, владеющих официально зарегистрированным оружием.

«За нарушение правил хранения оружия уже привлечено к ответственности более 1 000 человек, более 600 единиц изъято, выписано штрафов более чем на 800 000 рублей», - отметили полицейские региона.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что участие в очередном Восточном экономическом форуме примут делегаты из 40 стран.

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#Новости#Общество#Владивосток#Восточный экономический форум
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