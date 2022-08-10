«Запрет для всех»: жёсткие ограничения введут в Приморье в сентябре

Posted 10 августа 2022, 06:04
Published 10 августа 2022, 06:04
Modified 1 сентября 2022, 03:15
Updated 1 сентября 2022, 03:15
В правительстве Приморья сообщают, что с 3 по 8 сентября вводится «запрет для всех видов воздушных судов» на полёты над Владивостоком.
Исключение сделают для обеспечивающих безопасность форума самолётов, воздушных судов, чей полёт согласован с ФСО РФ и для следующих по расписанию авиарейсов.
Гражданам также будет запрещено плавать в районе Амурского залива и в акваториях бухт Аякс, Парис, Новик.
Машинам тяжелее пяти тонн закроют въезд на территорию Владивостока, а грузовикам в принципе нельзя будет ездить по улице Нижнепортовой.
Крупногабаритный транспорт не будут пускать и на остров Русский, а на трассах острова запретят парковать машины.
Ещё 3 сентября введут ограничение на проведение дорожных, земляных работ и гидравлических испытаний.
Кроме этого, до сентября планируется проверить всех 60 000 с лишним приморцев, владеющих официально зарегистрированным оружием.
«За нарушение правил хранения оружия уже привлечено к ответственности более 1 000 человек, более 600 единиц изъято, выписано штрафов более чем на 800 000 рублей», - отметили полицейские региона.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что участие в очередном Восточном экономическом форуме примут делегаты из 40 стран.