Жёсткая авария на железной дороге привлекла внимание силовиков в Приморье

Posted 10 августа 2022, 05:11
Published 10 августа 2022, 05:11
Modified 1 сентября 2022, 03:15
Updated 1 сентября 2022, 03:15
В ведомстве сообщают, что поезд протаранил прицеп на переезде в районе села Новая Сила. Обошлось без пострадавших, инфраструктура железной дороги повреждена не была.
Внимание сотрудники прокуратуры обратят на то, как содержался переезд. Оценку дадут и действиям экипажа локомотива.
«При выявлении нарушений будут приняты меры реагирования к их устранению и привлечению к ответственности виновных лиц», - отметили в прокуратуре.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что специалистам удалось выяснить причины массовой задержки поездов в Приморье в середине июля. Отклонение от расписания было вызвано техническими проблемами и человеческим фактором.
В конце июля под поезд попал житель Артёма. Аварии не удалось избежать, несмотря на все усилия машиниста.