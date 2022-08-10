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Posted 10 августа 2022, 05:11

Published 10 августа 2022, 05:11

Modified 1 сентября 2022, 03:15

Updated 1 сентября 2022, 03:15

Жёсткая авария на железной дороге привлекла внимание силовиков в Приморье

10 августа 2022, 05:11
Сюжет
Происшествие
Сотрудники прокуратуры начали проверку из-за столкновения поезда с прицепом трактора в Партизанском районе Приморья. Некоторые подробности инцидента уже удалось выяснить.

В ведомстве сообщают, что поезд протаранил прицеп на переезде в районе села Новая Сила. Обошлось без пострадавших, инфраструктура железной дороги повреждена не была.

Внимание сотрудники прокуратуры обратят на то, как содержался переезд. Оценку дадут и действиям экипажа локомотива.

«При выявлении нарушений будут приняты меры реагирования к их устранению и привлечению к ответственности виновных лиц», - отметили в прокуратуре.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что специалистам удалось выяснить причины массовой задержки поездов в Приморье в середине июля. Отклонение от расписания было вызвано техническими проблемами и человеческим фактором.

В конце июля под поезд попал житель Артёма. Аварии не удалось избежать, несмотря на все усилия машиниста.

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#Новости#Происшествие#Поезд
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