Безопасно ли покупать лекарства через интернет

Posted 11 августа 2022, 06:05
Published 11 августа 2022, 06:05
Modified 11 августа 2022, 06:05
Updated 11 августа 2022, 06:05
С 3 апреля 2020 года к настоящему моменту на рынке онлайн-фармы произошло множество изменений, важным результатом которых стала новость о том, что в марте 2023 года будет разрешена интернет-продажа рецептурных лекарств (пока в виде эксперимента, и только в трех регионах).
За два года дистанционной торговли лекарствами у участников этого бизнеса, а также у покупателей, накопились вопросы друг к другу и ответы на них.
По мнению маркетплейсов, чудовищная нехватка фармацевтов делает этот вопрос риторическим. Доставка — это работа курьера. И ей предшествует работа фармацевта, в задачи которого входит собрать лекарства, проверить состав заказа, упаковать его в соответствии с регламентом и вовремя передать на доставку.
Да, важна скорость доставки, поддержание температурного режима, соблюдение требований товарного соседства (нельзя лекарства возить впритирку с горячим хачапури или бургером), но нет оснований считать, что курьер с этим не справится. Как заметили в компании Ozon, у них есть курьеры, которые дорогие гаджеты доставляют без нареканий, и лекарства тоже смогут привезти аккуратно и вовремя.
Интернет-продавцы лекарств подтверждают, что многие покупатели бросают оформление заказа, когда понимают, что часть препаратов нельзя получить на дом. Но, несмотря на это, число онлайн-заказов растет. Благодаря выходу аптек в интернет и появлению сервисов поиска лекарств стало проще найти нужный препарат по выгодной цене и выкупить его в удобном месте, не обходя близлежащие аптечные точки с вопросом «А у вас есть?..»
По результатам опроса «Рамблер» и «Сбер Еаптека», каждый второй россиянин готов полностью перейти на покупку лекарств онлайн и отказаться от похода в аптеку. И 88% опрошенных признают, что интернет-аптеки помогли им получить нужное лекарство в трудный момент.
Маркетплейсы, хоть и получили лицензию на торговлю безрецептурными препаратами, но свой ассортимент не держат — продают товар аптек-партнеров. Чтобы поддерживать такую схему сотрудничества, они разрабатывают сложные технические решения, интегрируют свои ИТ-системы с базами аптек. Это ресурсоемкий процесс, позволить себе его могут только крупные маркетплейсы и в тандеме только с крупными аптечными сетями.
«Профессиональная» лицензия аптечного бренда плюс экспертиза маркетплейса в организации процессов доставки, оплаты, учета товара обеспечивают достойный результат.
По данным Data Insight, покупатели предпочитают заказывать лекарства в интернет-аптеках, таких как Аптека.ру, Сбер Еаптека, Здравсити. Но заметным доверием пользуется и маркетплейс Ozon. На его долю приходится количество заказов, сопоставимое с объемом Сбер Еаптеки.
Появление среди интернет-продавцов лекарств «Почты России» и маркетплейсов еще год назад рассматривалось как возможность дотянуться до самого удаленного потребителя. «Почта России» имеет глубокое проникновение в малонаселенные регионы (более 25 тыс. отделений), а Wildberries — разветвленную сеть ПВЗ (свыше 23 тыс.).
Однако представители исследовательских компаний в июне 2022 года озвучили мысль, что дистанционный спрос на лекарства в регионах не вырос и не стимулировал развитие электронных продаж. Лидером по тратам на аптечные товары (и в интернете, и в обычных аптеках) является макрорегион Москва, включая Московскую область.
А вот компания Сбер Еаптека, которая за год увеличила количество заказов на доставку на 107%, объясняет наращивание своих онлайн-продаж выходом в регионы. Ко 2 кварталу 2022 года компания закрепилась в более 20-ти российских городов, включая Иваново, Ульяновск, Ярославль, Воронеж, Ростов-на-Дону и др.
Лекарственные препараты могут быть в большей или меньшей степени чувствительны к температурным условиям. Этот аспект учитывают и интернет-продавцы, и гос.регуляторы. Часть лекарств просто запрещено продавать дистанционно (например, те, которые должны храниться и транспортироваться при температуре не выше минус 15 градусов). В других случаях четко контролируется срок выполнения заказа и наличие у курьера специального инвентаря для перевозки лекарств.
По данным исследовательских агентств, за 2021 год в онлайне было оформлено более 100 млн заказов лекарств на сумму 168 млрд рублей. Эта цифра на 30% выше, чем в 2020 году, и она точно будет расти в 2022-м.
83% опрошенных онлайн-покупателей считают, что доставка лекарств — это «очень удобно». И отмечают, что при выборе медикаментов для них важна консультация провизора (29%). Но главным плюсом дистанционной покупки лекарств пользователи называют экономию времени (отметили 32% респондентов).
В то же время сдерживающим фактором для развития сервиса является нежелание потребителей платить за доставку (упоминается в 48% ответов).
Основные категории, которые интересуют покупателей:
«Мы видим рост интереса к онлайн-заказу лекарственных средств на собственных данных. По информации DSM Group, только в первом квартале 2022 года продажи „Сбер Еаптеки“ выросли в 2,3 раза, по сравнению с предыдущим годом. А показатель знания нашего бренда — как часто потребители называют наш бренд в опросах про интернет-аптеки — за год увеличился в 2,2 раза, до 73%. Люди по всей стране привыкли заказывать лекарства в интернете благодаря широкому ассортименту, экономии средств и времени», — отмечает генеральный директор «Сбер Еаптека» Мария Тимофеева.
Вопрос безопасности дистанционной продажи лекарств — ключевой для всех участников рынка. И все они (гос. структуры, аптечные сети, интернет-продавцы, фарм. ассоциации) вовлечены в решение этой задачи.
Но важна и осмотрительность самих онлайн-покупателей. За ними остается выбор, сделать заказ в интернет-аптеке или на маркетплейсе, выбрать товар по цене или с учетом репутации и отзывов продавца, насколько ответственно отнестись к встрече курьера в назначенный временной интервал. И конечно, заниматься самолечением или обратиться к врачу.
Возможно, в связи с последним пунктом новым вызовом для фарм-индустрии станет появление в цепочке дистанционной продажи такого участника, как страховая компания. Чтобы покупатель мог купить именно то лекарство, которое ему назначил врач, а не порекомендовали друзья. И знал, что купит то лекарство, которое необходимо для улучшения здоровья, а не назначено по ошибке или личному предпочтению врача.
А пока ждем внедрения электронных рецептов и следим за тем, как доставка лекарств становится частью повседневного шопинга.