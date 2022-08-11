Безопасно ли покупать лекарства через интернет

Да, важна скорость доставки, поддержание температурного режима, соблюдение требований товарного соседства (нельзя лекарства возить впритирку с горячим хачапури или бургером), но нет оснований считать, что курьер с этим не справится. Как заметили в компании Ozon, у них есть курьеры, которые дорогие гаджеты доставляют без нареканий, и лекарства тоже смогут привезти аккуратно и вовремя.