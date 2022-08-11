Приморцы считают: бойцам, защищающим интересы страны на передовой, нужна поддержка

— Знаю, что недавно в крае был принят закон, согласно которому военнослужащие — участники СВО могут получить бесплатные сертификаты на санаторно-курортное лечение, — говорит один из добровольцев Михаил. — Сейчас, как сообщил губернатор, решается вопрос, чтобы за добровольцами сохранялась и средняя зарплата на их предприятиях. Это дополнительные гарантии и стимул для людей, выполняющих задачи спецоперации. Бойцам, которые защищают интересы страны на передовой, необходима поддержка в тылу. Это даёт уверенность в том, что близкие будут защищены, если это понадобится. Я решил пойти добровольцем, помочь нашей армии. Я уверен, что принял правильное решение — помочь народу Донбасса. Я иду по зову сердца, оно мне подсказывает, что так правильно.