Приморцы считают: бойцам, защищающим интересы страны на передовой, нужна поддержка

Posted 11 августа 2022, 02:19
Published 11 августа 2022, 02:19
Modified 1 сентября 2022, 03:15
Updated 1 сентября 2022, 03:15
Отметим, Приморье стало первым в стране, где по инициативе главы региона приступили к формированию добровольческого батальона, получившего название «Тигр». Оно указывает на географию происхождения воинского подразделения.
Губернатор известил рекрутов, что регион выполняет все финансовые обязательства перед вступившими в отряд. Они получают 200 тысяч рублей в качестве подъёмных, затем — зарплату за участие в спецоперации. Первая группа добровольцев уже получила эти выплаты. Кроме того, в регионе действуют меры социальной поддержки и преференции для военнослужащих и их семей. И этот перечень постоянно пополняется.
— Знаю, что недавно в крае был принят закон, согласно которому военнослужащие — участники СВО могут получить бесплатные сертификаты на санаторно-курортное лечение, — говорит один из добровольцев Михаил. — Сейчас, как сообщил губернатор, решается вопрос, чтобы за добровольцами сохранялась и средняя зарплата на их предприятиях. Это дополнительные гарантии и стимул для людей, выполняющих задачи спецоперации. Бойцам, которые защищают интересы страны на передовой, необходима поддержка в тылу. Это даёт уверенность в том, что близкие будут защищены, если это понадобится. Я решил пойти добровольцем, помочь нашей армии. Я уверен, что принял правильное решение — помочь народу Донбасса. Я иду по зову сердца, оно мне подсказывает, что так правильно.