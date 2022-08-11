Сбербанк прокомментировал массовые сбои у жителей Приморья

Posted 11 августа 2022, 11:19
Published 11 августа 2022, 11:19
Modified 1 сентября 2022, 03:15
Updated 1 сентября 2022, 03:15
Приморцы, открыващие приложение, сталкиваются с ошибкой «Нет соединения с интернетом», код ошибки: 01-05.
За комментарием по ситуации корреспондент «Восток-Медиа» обратился в пресс-службу Сбербанка Приморья.
Представители банка подтвердили наличие кратковременного сбоя, однако в настоящее время все системы банка работают в штатном режиме.
Напомним, массовые сбои банковского приложения наблюдались в Приморском крае в конце июля. «Восток-Медиа» писало, что программа выдавала пользователям разные сообщения об ошибке.
После начала спецоперации Сбербанк столкнулся с хакерскими атаками небывалого масштаба. Зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов назвал происходящее «кибервойной».