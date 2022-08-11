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Posted 11 августа 2022, 11:19

Published 11 августа 2022, 11:19

Modified 1 сентября 2022, 03:15

Updated 1 сентября 2022, 03:15

Сбербанк прокомментировал массовые сбои у жителей Приморья

Сбербанк прокомментировал массовые сбои у жителей Приморья

11 августа 2022, 11:19
Фото: 1Mi.
Сюжет
Происшествие
Жители Приморья сообщают о перебоях в работе мобильного приложения Сбербанка. Специалисты уже прокомментировали ситуацию.

Приморцы, открыващие приложение, сталкиваются с ошибкой «Нет соединения с интернетом», код ошибки: 01-05.

За комментарием по ситуации корреспондент «Восток-Медиа» обратился в пресс-службу Сбербанка Приморья.

Представители банка подтвердили наличие кратковременного сбоя, однако в настоящее время все системы банка работают в штатном режиме.

Напомним, массовые сбои банковского приложения наблюдались в Приморском крае в конце июля. «Восток-Медиа» писало, что программа выдавала пользователям разные сообщения об ошибке.

После начала спецоперации Сбербанк столкнулся с хакерскими атаками небывалого масштаба. Зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов назвал происходящее «кибервойной».

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#Новости#Сбербанк#Происшествие
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