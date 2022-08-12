Губернатор Приморского края Олег Кожемяко проверил готовность ЖСК «Остров»

Posted 12 августа 2022, 07:35
Published 12 августа 2022, 07:35
Modified 1 сентября 2022, 03:15
Updated 1 сентября 2022, 03:15
В подрядной организации «СУ-107» сообщили, что жилые дома ЖСК «Остров» готовы, инженерные сети проведены не менее, чем на 80%. Водопровод и канализация смонтированы едва ли не полностью, газопровод тоже сделан почти на 100%.
Для достижения быстрого результата строительство велось в две смены. В составе ЖСК будет 244 коттеджа и 8 домов, собственникам уже собираются передавать имущество.
Генеральный директора Корпорации развития Приморского края Ольга Сун-жаю отметила, что они подали 184 заключения о соответствии, осталось закончить с остальными документами и передать права на собственность людям.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подчеркнул, что раньше ЖСК «Остров» был проблемным проектом, однако теперь компания-подрядчик работает эффективно, местные жители не зря ждали несколько лет.
Комплекс предназначен для проживания 378 семей преподавателей Дальневосточного федерального университета, ученых Дальневосточного отделения РАН и многодетных.
Олег Кожемяко лично следит за возведением жилых объектов и восстановлением прав приморцев, которые пострадали от недобросовестных застройщиков.
Ранее «Восток-Медиа» писало об инспекции другой локации. Губернатор вместе с силовыми структурами осмотрел пропускные пункты на границе с Китаем.