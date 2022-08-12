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Posted 12 августа 2022, 07:35

Published 12 августа 2022, 07:35

Modified 1 сентября 2022, 03:15

Updated 1 сентября 2022, 03:15

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко проверил готовность ЖСК «Остров»

12 августа 2022, 07:35
Многоквартирные дома в жилищно-строительном кооперативе «Остров» почти готовы к заселению пайщиков. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко лично проинспектировал объект во Владивостоке и уточнил дату сдачи квартир.

В подрядной организации «СУ-107» сообщили, что жилые дома ЖСК «Остров» готовы, инженерные сети проведены не менее, чем на 80%. Водопровод и канализация смонтированы едва ли не полностью, газопровод тоже сделан почти на 100%.

Для достижения быстрого результата строительство велось в две смены. В составе ЖСК будет 244 коттеджа и 8 домов, собственникам уже собираются передавать имущество.

Генеральный директора Корпорации развития Приморского края Ольга Сун-жаю отметила, что они подали 184 заключения о соответствии, осталось закончить с остальными документами и передать права на собственность людям.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подчеркнул, что раньше ЖСК «Остров» был проблемным проектом, однако теперь компания-подрядчик работает эффективно, местные жители не зря ждали несколько лет.

Комплекс предназначен для проживания 378 семей преподавателей Дальневосточного федерального университета, ученых Дальневосточного отделения РАН и многодетных.

Олег Кожемяко лично следит за возведением жилых объектов и восстановлением прав приморцев, которые пострадали от недобросовестных застройщиков.

Ранее «Восток-Медиа» писало об инспекции другой локации. Губернатор вместе с силовыми структурами осмотрел пропускные пункты на границе с Китаем.

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#Новости#Общество#Владивосток#Власть#Строительство домов
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