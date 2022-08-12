Хабаровские общественники проинспектировали качество дорожного ремонта

Posted 12 августа 2022, 01:48
Published 12 августа 2022, 01:48
Modified 1 сентября 2022, 03:15
Updated 1 сентября 2022, 03:15
Все дороги находятся на гарантийном обслуживании. Ход работ контролируют не только ответственные ведомства, но и общественники.
В Хабаровске из 52 объектов, ремонт которых запланирован на 2022 год, на 30 работы завершены. Общественники и представили городской администрации проверили ход работ на улице Окружной. За последние несколько лет в связи с появлением здесь большого торгового центра и складов поток машин значительно увеличился.
«По Окружной будет отремонтировано два участка протяженностью 400 и 450 метров. Выполняются работы по частичной замене основания дороги — там, где есть пучинистые участки и это необходимо. Будет уложен песок, георешетка, щебеночно-песчаная смесь. Заменят также и асфальтобетонное покрытие, отремонтирован тротуар, — прокомментировал заместитель начальника отдела благоустройства городского управления дорог и внешнего благоустройства Олег Дворянинов.
Стоимость работ на двух участках — порядка 18 миллионов рублей. Срок их окончания — 15 сентября.
Хабаровском районе общественники осмотрели участок дороги по ул. Фабричной в селе Некрасовка. В этом году здесь по нацпроекту БКД отремонтирован отрезок протяженностью 1 километр и стоимостью более 17,2 миллиона рублей. Также в рамках нацпроекта вдоль этого отрезка дороги отремонтирован тротуар стоимость работ более 5,6 миллиона рублей.
Как рассказал член Народного совета при губернаторе Хабаровского края Алексей Рахманин, на всех этапах работы проводился визуальный мониторинг, качество работ также проверяется с помощью проб асфальта, которые берут специалисты.
Напомним, что всего в регионе на 2022 год запланирован ремонт более 90 объектов улично-дорожной сети и дорог регионального значения на сумму около 2,5 миллиарда рублей протяженностью более 91 километра.