Хабаровские общественники проинспектировали качество дорожного ремонта

В Хабаровске из 52 объектов, ремонт которых запланирован на 2022 год, на 30 работы завершены. Общественники и представили городской администрации проверили ход работ на улице Окружной. За последние несколько лет в связи с появлением здесь большого торгового центра и складов поток машин значительно увеличился.