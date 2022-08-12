Кто может взять отпуск в любое удобное для себя время в Приморье?

Posted 12 августа 2022, 10:48
Published 12 августа 2022, 10:48
Modified 1 сентября 2022, 03:15
Updated 1 сентября 2022, 03:15
Написать заявление на отпуск в любое время могут следующие родители-льготники:
Работодатель не вправе отказать сотруднику в отпуске по закону, даже несмотря на то, что он берется не по графику. При этом человек не может взять отпускных дней больше, чем положено за год. Исключение делается только для женщин до и после декретного отпуска.
Заместитель председателя общественной палаты Приморского края Елена Герман отметила, что во время каникул дети предоставлены самим себе, поэтому требуют больше внимания, чем обычно. Для этого необходимо брать отпуск. Следует понимать, как именно определяется рабочий режим и какими инструментами законодательства можно воспользоваться для обеспечения комфортных условий труда.
Ранее «Восток-Медиа» писало про увеличение цен на такси в сезон отпусков. Поездки обходятся дороже в среднем на 30%.