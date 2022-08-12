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Posted 12 августа 2022, 10:48

Published 12 августа 2022, 10:48

Modified 1 сентября 2022, 03:15

Updated 1 сентября 2022, 03:15

тематическое фото

Кто может взять отпуск в любое удобное для себя время в Приморье?

12 августа 2022, 10:48
Фото: 1MI. тематическое фото
Сюжет
Касается каждого
Некоторые родители могут взять отпуск вне зависимости от графика и уже согласованной даты, если это необходимо. Подробности о подаче заявления рассказала заместитель председателя общественной палаты Приморского края Елена Герман.

Написать заявление на отпуск в любое время могут следующие родители-льготники:

  • с тремя и более детьми до 18 лет, если младшему нет 14;
  • ранее отозванные из ежегодного отпуска;
  • с детьми-инвалидами до 18 лет (мама или папа);
  • перед отпуском по беременности и родам или после него (только женщина);
  • в период декрета жены (мужчины);
  • после отпуска по уходу за ребенком;
  • со знаком «Почетный донор России»;
  • работающие на Крайнем Севере — для сопровождения ребенка до 18 лет для поступления в вуз или техникум;
  • при усыновлении ребенка до 3 месяцев;
  • супруги военнослужащих, работающие по совместительству (одновременно с отпуском на основной работе);
  • перенесшие лучевую болезнь или имеющие инвалидность из-за аварии на ЧАЭС;
  • со статусом ветерана боевых действий.

Работодатель не вправе отказать сотруднику в отпуске по закону, даже несмотря на то, что он берется не по графику. При этом человек не может взять отпускных дней больше, чем положено за год. Исключение делается только для женщин до и после декретного отпуска.

Заместитель председателя общественной палаты Приморского края Елена Герман отметила, что во время каникул дети предоставлены самим себе, поэтому требуют больше внимания, чем обычно. Для этого необходимо брать отпуск. Следует понимать, как именно определяется рабочий режим и какими инструментами законодательства можно воспользоваться для обеспечения комфортных условий труда.

Ранее «Восток-Медиа» писало про увеличение цен на такси в сезон отпусков. Поездки обходятся дороже в среднем на 30%.

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#Новости#Общество#Касается каждого#Отпуск
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