Сильнейший дождь и штормовой ветер: сроки погодного катаклизма назвали в Приморье

Posted 14 августа 2022, 00:28
Published 14 августа 2022, 00:28
Modified 1 сентября 2022, 03:15
Updated 1 сентября 2022, 03:15
В Примгидромете сообщают, что вечером в воскресенье юго-запад региона накроет сильный дождь. Остальные районы краю ждут «небольшие, местами умереныне осадки».
Скорость ветра на юге достигнет 15-20 метров в секунду, температура воздуха ожидается в пределах +20...25°C на большей части края, а на севере потеплеет до +29°C.
Такая ситуация в крае сохранится до вечера понедельника, 15 августа. Ночью на вторник, 16 августа, осадки усилятся.
«В южной половине сильный дождь, местами очень сильный. В северной половине местами небольшой дождь», - рассказали синоптики.
Температура воздуха в тёмное время суток опустится до +13...18°C, днём во вторник, 16 августа, потеплеет до +23...28°C. Порывы ветра у мысов могут усилиться до 30 метров в секунду.
Сильные дожди не прекратятся. Во Владивостоке за 12 и менее часов может выпасть более 50 миллиметров осадков.
Специалисты не исключают подтопление сельскохозяйственных угодий в некоторых районах края, как писало «Восток-Медиа».