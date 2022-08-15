Михаил Дегтярёв побывал в месте дислокации батальона «Барон Корф»

«Хотелось пожать им руки и взять шефство. Я им пообещал, что мы в тылу всё обеспечим их семьям. Это наш долг. Кроме тех положенных со стороны Министерства обороны выплат, социальной поддержки, мы ввели отдельную единовременную выплату из бюджета Хабаровского края — 250 тысяч рублей. Плюс мы бронируем рабочие места для тех, кто уходит с производства или из каких-то учреждений, чтобы по возвращении — а контракты от полугода и более — люди могли обратно вернуться на свою работу. Также поддержим обязательно семьи — постановление подписано мной, мы на льготных условиях в приоритетном порядке принимаем в школы, садики, средние специальные учебные заведения, вузы детей военнослужащих, которые будут служить в батальоне», — сообщил глава региона.