Михаил Дегтярёв побывал в месте дислокации батальона «Барон Корф»

Posted 15 августа 2022, 03:33
Published 15 августа 2022, 03:33
Modified 1 сентября 2022, 03:15
Updated 1 сентября 2022, 03:15
Губернатор закупил на личные средства и доставил землякам полезные вещи — дизель-генератор, электроинструменты, оргтехнику, а также флаги Хабаровского края и шевроны, специально сделанные для батальона «Барон Корф».
«Министерство обороны всем обеспечивает наших бойцов, но лишним инструмент для обоснования в полях и лесах Малороссии и Новороссии не будет. Помощь будем только наращивать», — отметил Михаил Дегтярёв.
Глава Хабаровского края также призвал жителей региона присоединяться к поддержке добровольцев.
«Этот батальон — элитный, батальон управления и связи. За моей спиной сейчас современные палатки с кондиционированием, здесь происходит обучение, боевое слаживание этого батальона. Он формируется из числа контрактников, которые имеют навыки к сферах IT и связи. Мы со своей стороны полностью поддерживаем стремление наших людей пойти на контракт в российскую армию и принять участие в специальной военной операции. Очень много желающих высказать свою позицию делом и с оружием в руках и защитить русских людей на Донбассе», — рассказал губернатор.
Среди добровольцев — жители самых разных уголков Хабаровского края.
«Хотелось пожать им руки и взять шефство. Я им пообещал, что мы в тылу всё обеспечим их семьям. Это наш долг. Кроме тех положенных со стороны Министерства обороны выплат, социальной поддержки, мы ввели отдельную единовременную выплату из бюджета Хабаровского края — 250 тысяч рублей. Плюс мы бронируем рабочие места для тех, кто уходит с производства или из каких-то учреждений, чтобы по возвращении — а контракты от полугода и более — люди могли обратно вернуться на свою работу. Также поддержим обязательно семьи — постановление подписано мной, мы на льготных условиях в приоритетном порядке принимаем в школы, садики, средние специальные учебные заведения, вузы детей военнослужащих, которые будут служить в батальоне», — сообщил глава региона.
Напомним, что вслед за другими российскими регионами Хабаровский край начал формирование добровольческих батальонов резерва Вооруженных Сил РФ. Один из них — батальон связи «Барон Корф», названный в честь первого генерал-губернатора Приамурья барона Андрея Николаевича Корфа. Вступить в него могут жители региона в возрасте от 18 до 50 лет, пребывающие в запасе. Для этого им необходимо заключить краткосрочный контракт на прохождение военной службы. При этом приоритет отдаётся специалистам в области информационно-коммуникационных технологий.
«В этот батальон могут попасть только граждане, которые проходили военную службу по призыву на должностях связиста, возможно, служили по контракту на аналогичных должностях, либо граждане запаса, которые получили образование по родственным специальностям, программисты, или проходили обучение в институте инфокоммуникаций», — сообщил врио начальника пункта отбора, старший прапорщик Александр Фомичёв.
Решением губернатора Хабаровского края гражданам, заключившим контракты на прохождение службы в батальоне «Барон Корф», будет предоставлен ряд социальных льгот. В первую очередь, это единовременная выплата в размере 250 тысяч рублей. Краевые организации, в которых работают будущие «контрактники», должны будут сохранить рабочие места военнослужащих.
«Как только все документы будут подписаны, граждане, которые отправились туда или будут поступать, получат денежные средства», — отметил Александр Фомичёв.
Кандидат на военную службу Андрей Петухов рассказал, что на подготовку ему хватило месяца, так как он занимается спортом и находится в хорошей физической форме.
«На моей работе исчерпались возможности карьерного роста, а здесь возможности карьерного роста выше, заработная плата по мере продвижения выше, по степени карьерного роста, плюс возможность получения квартиры», — раскрыл мотивы своего решения записаться в добровольческий батальон Андрей Петухов.
Напомним, что краткосрочный контракт заключается на срок от шести месяцев до трёх лет. О порядке отбора и условиях заключения контракта можно узнать в военном комиссариате либо в пункте отбора кандидатов по адресу: ул. Серышева, 3. Справки по телефону 39-71-93.