Премиальные наушники исчезнут с российского рынка уже осенью

На маркетплейсах крупнейших ретейлеров уже невозможно найти наушники премиум-класса. Представители компании «Марвел-Дистрибуции» пояснили, что многие вендоры закрыли свои представительства в России. Это Harman Kardon, JBL, Bose. Другие поставщики прекратили отгрузку товара, хотя официально не заявляли об уходе с рынка. Например, «Самсунг», «Маршал», «Сони» и «Синхайзер». По прогнозам специалистов, запасов электроники этих производителей хватит примерно до конца сентября.