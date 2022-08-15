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Posted 15 августа 2022, 08:41

Published 15 августа 2022, 08:41

Modified 1 сентября 2022, 03:15

Updated 1 сентября 2022, 03:15

Премиальные наушники исчезнут с российского рынка уже осенью

15 августа 2022, 08:41
Запасы наушников «Маршал», «Сони» и «Синхайзер» у российских ретейлеров иссякают. Уже к концу III квартала все модели будут распроданы.

Продавцы рассчитывают на параллельный импорт. Однако это грозит риском приобрести подделку, передает информканал 360tv.ru.

На маркетплейсах крупнейших ретейлеров уже невозможно найти наушники премиум-класса. Представители компании «Марвел-Дистрибуции» пояснили, что многие вендоры закрыли свои представительства в России. Это Harman Kardon, JBL, Bose. Другие поставщики прекратили отгрузку товара, хотя официально не заявляли об уходе с рынка. Например, «Самсунг», «Маршал», «Сони» и «Синхайзер». По прогнозам специалистов, запасов электроники этих производителей хватит примерно до конца сентября.

Освободившуюся нишу попытались занять поставщики из Китая. В частности, это крупнейшая китайская компания по производству мультимедийных акустических систем Edifier.

Следует отметить, что профессиональную аудиотехнику «Ямаха», «Синхайер» и Shure в России использовали не только любители музыки, но и профессионалы на концертных площадках.

Глава оптового отдела магазина DJStore Дмитрий Мызин уточнил, что данные бренды фигурируют в положениях практически каждого госконтракта. Если их перестанут продавать в РФ, то это повлечет за собой большие проблемы.

Эксперты предупредили, что поставка товаров на российский рынок путем параллельного импорта несет риски наткнуться на подделки. Все это только усугубит ситуацию.

#Новости#Общество
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