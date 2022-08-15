Премиальные наушники исчезнут с российского рынка уже осенью

Posted 15 августа 2022, 08:41
Published 15 августа 2022, 08:41
Modified 1 сентября 2022, 03:15
Updated 1 сентября 2022, 03:15
Продавцы рассчитывают на параллельный импорт. Однако это грозит риском приобрести подделку, передает информканал 360tv.ru.
На маркетплейсах крупнейших ретейлеров уже невозможно найти наушники премиум-класса. Представители компании «Марвел-Дистрибуции» пояснили, что многие вендоры закрыли свои представительства в России. Это Harman Kardon, JBL, Bose. Другие поставщики прекратили отгрузку товара, хотя официально не заявляли об уходе с рынка. Например, «Самсунг», «Маршал», «Сони» и «Синхайзер». По прогнозам специалистов, запасов электроники этих производителей хватит примерно до конца сентября.
Освободившуюся нишу попытались занять поставщики из Китая. В частности, это крупнейшая китайская компания по производству мультимедийных акустических систем Edifier.
Следует отметить, что профессиональную аудиотехнику «Ямаха», «Синхайер» и Shure в России использовали не только любители музыки, но и профессионалы на концертных площадках.
Глава оптового отдела магазина DJStore Дмитрий Мызин уточнил, что данные бренды фигурируют в положениях практически каждого госконтракта. Если их перестанут продавать в РФ, то это повлечет за собой большие проблемы.
Эксперты предупредили, что поставка товаров на российский рынок путем параллельного импорта несет риски наткнуться на подделки. Все это только усугубит ситуацию.