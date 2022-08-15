В уссурийском ЗАГСе зарегистрировали тысячную пару молодоженов

Posted 15 августа 2022, 03:56
Published 15 августа 2022, 03:56
Modified 1 сентября 2022, 03:15
Updated 1 сентября 2022, 03:15
О том, что Анастасия и Дмитрий Голубев станут тысячной парой, которую зарегистрируют в этом году в уссурийском ЗАГСе, молодожены узнали только перед торжественной церемонией бракосочетания.
К регистрации брака они шли 3 года. Как познакомились, держат в секрете. А как сделал предложение своей избраннице, Дмитрий поделился охотно: «Понял, что это мой человек и решил сделать предложение. Собрались в кафе. Пришел с цветами, встал на колени, предложил руку и сердце. Она сказала „да“. Все — по классике».
А вот торжественная церемония заключения брака выбилась из привычного сценария. Первый совместный документ — свидетельство о браке — молодоженам вручил депутат Законодательного Собрания края Александр Кирилюк.
«Глядя на Вас я вспоминаю, как 30 лет назад стоял на этом же месте и испытывал такие же чувства, как и вы. Я думаю, что и вы сейчас испытываете трепет своих сердец в груди, что вас наполняют нежнейшие чувства. Любите, цените и уважайте друг друга всю жизнь», — обратился к Анастасии и Александру Голубевым Александр Кирилюк.