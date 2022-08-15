В уссурийском ЗАГСе зарегистрировали тысячную пару молодоженов

«Глядя на Вас я вспоминаю, как 30 лет назад стоял на этом же месте и испытывал такие же чувства, как и вы. Я думаю, что и вы сейчас испытываете трепет своих сердец в груди, что вас наполняют нежнейшие чувства. Любите, цените и уважайте друг друга всю жизнь», — обратился к Анастасии и Александру Голубевым Александр Кирилюк.