Всё хуже и хуже: новый этап пандемии в Приморском крае

Posted 14 августа 2022, 23:58
Published 14 августа 2022, 23:58
Modified 1 сентября 2022, 03:15
Updated 1 сентября 2022, 03:15
В региональном оперштабе сообщают, что с начала 2020 года COVID-19 диагностировали у 181 952 жителей края с учётом последних 399 случаев.
Побороть болезнь за сутки смог 371 человек, за два с половиной года пандемии - 176 617 приморцев.
Жертв вируса за сутки не стало больше. Печальный показатель застыл на отметке 1 966 человек.
Продолжается массовая вакцинация населения. Со дня её начала прививку от COVID-19 поставили уже 1 120 707 жителей Приморья.
Для сравнения, в период 11-12 августа заболеваемость составила 381 случай. Прививки тогда поставили 1 117 815 приморцев.
Специалисты рекомендуют соблюдать меры профилактики в условиях роста заболеваемости - чаще мыть руки, носить маски, по возможности сокращать контакты с людьми.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что нужно делать, если у близкого человека появились симптомы коронавируса.