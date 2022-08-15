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Posted 14 августа 2022, 23:58

Published 14 августа 2022, 23:58

Modified 1 сентября 2022, 03:15

Updated 1 сентября 2022, 03:15

Всё хуже и хуже: новый этап пандемии в Приморском крае

Всё хуже и хуже: новый этап пандемии в Приморском крае

14 августа 2022, 23:58
Фото: 1Mi.
Сюжет
COVID-19
Суточаня заболеваемость коронавирусом в Приморье дза период 14-15 августа составила 399 случаев. Это рекорд за теукщую волну пандемии.

В региональном оперштабе сообщают, что с начала 2020 года COVID-19 диагностировали у 181 952 жителей края с учётом последних 399 случаев.

Побороть болезнь за сутки смог 371 человек, за два с половиной года пандемии - 176 617 приморцев.

Жертв вируса за сутки не стало больше. Печальный показатель застыл на отметке 1 966 человек.

Продолжается массовая вакцинация населения. Со дня её начала прививку от COVID-19 поставили уже 1 120 707 жителей Приморья.

Для сравнения, в период 11-12 августа заболеваемость составила 381 случай. Прививки тогда поставили 1 117 815 приморцев.

Специалисты рекомендуют соблюдать меры профилактики в условиях роста заболеваемости - чаще мыть руки, носить маски, по возможности сокращать контакты с людьми.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что нужно делать, если у близкого человека появились симптомы коронавируса.

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#Новости#Общество#COVID-19
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