ВТБ в Приморье на 9% нарастил объём средств среднего и малого бизнеса

«Предприятия среднего и малого бизнеса, индивидуальные предприниматели Приморья в первом полугодии занимались „перенастройкой“ для работы в новых условиях. Часть придерживалась тактики ожидания, размещая свободные денежные средства в депозиты, другие привлекали кредиты для освоения новых возможностей, которые они увидели в текущей конъюнктуре. Во втором полугодии, по нашим оценкам, бизнес будет возвращаться к реализации своих планов развития, увеличив спрос на кредитование, в том числе средне- и долгосрочное», — прокомментировал управляющий ВТБ в Приморском крае Виктор Кузьменко.