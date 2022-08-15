ВТБ в Приморье на 9% нарастил объём средств среднего и малого бизнеса

Posted 15 августа 2022, 06:34
Published 15 августа 2022, 06:34
Modified 1 сентября 2022, 03:15
Updated 1 сентября 2022, 03:15
«Предприятия среднего и малого бизнеса, индивидуальные предприниматели Приморья в первом полугодии занимались „перенастройкой“ для работы в новых условиях. Часть придерживалась тактики ожидания, размещая свободные денежные средства в депозиты, другие привлекали кредиты для освоения новых возможностей, которые они увидели в текущей конъюнктуре. Во втором полугодии, по нашим оценкам, бизнес будет возвращаться к реализации своих планов развития, увеличив спрос на кредитование, в том числе средне- и долгосрочное», — прокомментировал управляющий ВТБ в Приморском крае Виктор Кузьменко.
В 2022 году ВТБ запустил новые продукты и сервисы для поддержки предпринимателей и адаптации к работе в новых экономических условиях. В их числе — выпуск бизнес-карт «Мир», реализация для торгово-сервисных предприятий возможности приема оплаты по QR-кодам СБП в приложении ВТБ Бизнес Lite, обновление линейки пакетов расчетно-кассового обслуживания. Участники внешнеэкономической деятельности получили возможность пользоваться новыми сервисами экосистемы ВЭД для сохранения эффективной работы с зарубежными партнерами.
По сообщению пресс-службы банка ВТБ (ПАО).