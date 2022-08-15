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Posted 15 августа 2022, 06:34

Published 15 августа 2022, 06:34

Modified 1 сентября 2022, 03:15

Updated 1 сентября 2022, 03:15

ВТБ в Приморье на 9% нарастил объём средств среднего и малого бизнеса

15 августа 2022, 06:34
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ВТБ24.
Объем средств приморских компаний среднего и малого бизнеса (СМБ), размещенных на счетах ВТБ, с начала года вырос на 9% и на 1 июля превысил 24,5 млрд рублей. Динамике способствовали выгодные условия для размещения депозитов, ставки по которым весной повысились вслед за резким ростом ключевой ставки.

«Предприятия среднего и малого бизнеса, индивидуальные предприниматели Приморья в первом полугодии занимались „перенастройкой“ для работы в новых условиях. Часть придерживалась тактики ожидания, размещая свободные денежные средства в депозиты, другие привлекали кредиты для освоения новых возможностей, которые они увидели в текущей конъюнктуре. Во втором полугодии, по нашим оценкам, бизнес будет возвращаться к реализации своих планов развития, увеличив спрос на кредитование, в том числе средне- и долгосрочное», — прокомментировал управляющий ВТБ в Приморском крае Виктор Кузьменко.

В 2022 году ВТБ запустил новые продукты и сервисы для поддержки предпринимателей и адаптации к работе в новых экономических условиях. В их числе — выпуск бизнес-карт «Мир», реализация для торгово-сервисных предприятий возможности приема оплаты по QR-кодам СБП в приложении ВТБ Бизнес Lite, обновление линейки пакетов расчетно-кассового обслуживания. Участники внешнеэкономической деятельности получили возможность пользоваться новыми сервисами экосистемы ВЭД для сохранения эффективной работы с зарубежными партнерами.

По сообщению пресс-службы банка ВТБ (ПАО).

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#Новости#Экономика#Владивосток#Малый и средний бизнес#ВТБ24.#ВТБ
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