«Апокалипсис»: житель Приморья превратил свою квартиру в ад — видео

Posted 18 августа 2022, 23:31
Published 18 августа 2022, 23:31
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
Проверявший квартиру коммунальщик был шокирован завалами, из-за которых в квартире можно ходить только боком. На кухне гость столкнулся со слоем мусора на полу.
«Это свалка [...] потому что у меня 40 000 украли, и я запил», - объяснил жилец.
Осмотреть трубы в квартире так и не удалось. Коммунальщик потребовал за несколько дней убрать хлам, помешавший проверить состояние трубопровода.
Кадры из квартиры, где настал «мусорный апокалипсис», появились в telegram-канале dpscontrol_news.
Неизвестный житель региона выборсил из окна машины пустую бутылку. Автомобиль ехал по трассе, и снаряд попал в другого участника дорожного движения.