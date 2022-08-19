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Posted 18 августа 2022, 23:31

Published 18 августа 2022, 23:31

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

«Апокалипсис»: житель Приморья превратил свою квартиру в ад — видео

18 августа 2022, 23:31
Сюжет
Мусор
Горожанин Владивостока завалил свою квартиру мусором, сделав невозможным для сотрудника коммунальных служб осмотр жилья. Приморец объяснил, из-за чего не убирался у себя в квартире.

Проверявший квартиру коммунальщик был шокирован завалами, из-за которых в квартире можно ходить только боком. На кухне гость столкнулся со слоем мусора на полу.

«Это свалка [...] потому что у меня 40 000 украли, и я запил», - объяснил жилец.

Осмотреть трубы в квартире так и не удалось. Коммунальщик потребовал за несколько дней убрать хлам, помешавший проверить состояние трубопровода.

Кадры из квартиры, где настал «мусорный апокалипсис», появились в telegram-канале dpscontrol_news.

Ранее «Восток-Медиа» писало о другом инциденте с мусором в Приморье.

Неизвестный житель региона выборсил из окна машины пустую бутылку. Автомобиль ехал по трассе, и снаряд попал в другого участника дорожного движения.

#Новости#Общество#Видео#Мусор
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