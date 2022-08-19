Шок-контент: уникальные фотографии показывают во Владивостоке

С 12 августа в зале Приморского краевого центра народной культуры проходит фотоэкспозиция «Глазами Арсеньева» (12+). Это продолжение выставки «Глубина резкости»: здесь представлено 30 работ, которые, хотя и не попали в финал, но были высоко оценены жюри. Зрители могут увидеть снимки диких красот Приморского и Хабаровского края, и даже некоторые места, упомянутые Владимиром Клавдиевичем в своих книгах.