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Posted 18 августа 2022, 23:04

Published 18 августа 2022, 23:04

Modified 5 сентября 2022, 04:52

Updated 5 сентября 2022, 04:52

Шок-контент: уникальные фотографии показывают во Владивостоке

18 августа 2022, 23:04
Сюжет
Выставка
К юбилею Владимира Арсеньева в Приморье проводят множество мероприятий. Одно из таких предлагает посмотреть на природу Дальнего Востока глазами самого исследователя.

С 12 августа в зале Приморского краевого центра народной культуры проходит фотоэкспозиция «Глазами Арсеньева» (12+). Это продолжение выставки «Глубина резкости»: здесь представлено 30 работ, которые, хотя и не попали в финал, но были высоко оценены жюри. Зрители могут увидеть снимки диких красот Приморского и Хабаровского края, и даже некоторые места, упомянутые Владимиром Клавдиевичем в своих книгах.

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