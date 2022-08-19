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Posted 19 августа 2022, 13:02

Published 19 августа 2022, 13:02

Modified 1 сентября 2022, 03:15

Updated 1 сентября 2022, 03:15

Жители Салехарда отметили День самовара

19 августа 2022, 13:02
В Салехарде состоялся День самовара. Гости усадьбы Терентьева отметили праздник чаепитием и погадали на травах.

Как информирует infox.ru, в окружной столице впервые состоялась выставка необычных самоваров, уникальных по форме и размеру.

Выставку подготовили неравнодушные жители Салехарда, которые принесли множество необычных экспонатов. Об этом сообщило информационное агентство «Север-Пресс».

Возраст самого старого выставочного экспоната составляет 95 лет и принадлежит он горожанке Марине Степановой. Сложно поверить, но этот самовар по сей день исправно работает и участвует в семейных посиделках.

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