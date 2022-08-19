Жители Салехарда отметили День самовара

Posted 19 августа 2022, 13:02
Published 19 августа 2022, 13:02
Modified 1 сентября 2022, 03:15
Updated 1 сентября 2022, 03:15
Как информирует infox.ru, в окружной столице впервые состоялась выставка необычных самоваров, уникальных по форме и размеру.
Выставку подготовили неравнодушные жители Салехарда, которые принесли множество необычных экспонатов. Об этом сообщило информационное агентство «Север-Пресс».
Возраст самого старого выставочного экспоната составляет 95 лет и принадлежит он горожанке Марине Степановой. Сложно поверить, но этот самовар по сей день исправно работает и участвует в семейных посиделках.