Писатели могут получить 2 500 000 рублей в Приморье

Posted 22 августа 2022, 03:27
Published 22 августа 2022, 03:27
Modified 1 сентября 2022, 03:15
Updated 1 сентября 2022, 03:15
Авторы могут представит свое творение в виде романа, повести или рассказа, а также прислать на оценку мемуары. При этом место проживания автора не важно — будь то Дальний Восток, другой регион или заграница. Основное условие для принятия работ - текст должен быть написан на русском языке.
На данный момент жюри читает рукописи. После этапа отбора — эксперты составят длинный список участников, 15 ноября появится короткий список.
Допускались работы различных форматов: «Длинная проза», «Короткая проза», «Проза для детей».
Уже 25 декабря наградят лауреатов литературной премии «Дальний Восток» имени Арсеньева. Одним из членов жюри стал известный литературный критик Павел Басинский.
Премию учредил полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в 2019 году.
Основной целью конкурса является поддержка русскоязычных мастеров пера, пишущих о Дальнем Востоке. За три года авторы подали около трехсот заявок из 24 регионов РФ и из-за границы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о шахматном турнире, который будет проводиться во время ВЭФ-2022. Участвовать будет один из известнейших гроссмейстеров страны — Александр Грищук.
Информирование граждан проходит в рамках государственной программы Приморского края «Развитие культуры Приморского края» на 2020–2027 годы культуры.