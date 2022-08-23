Машина загорелась на оживлённой дороге во Владивостоке — видео

Posted 23 августа 2022, 03:30
Published 23 августа 2022, 03:30
Modified 1 сентября 2022, 03:15
Updated 1 сентября 2022, 03:15
Полицейский с огнетушителем пришёл на помощь владельцу автомобиля. Очевидец не уточнил в разговоре с корреспондентом «Восток-Медиа», удалось ли потушить пламя.
В сервисе 2gis появились фотографии, сделанные другим водителем. На этих кадрах передняя часть машины поглощена огнём.
Дорожное движение в этой части Владивостока сейчас затруднено. Помехой выступает не только загоревшийся автомобиль, но и попавший в аварию неподалёку автобус. Информацию о пробке подтверждают пользователи соцсетей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о другом инциденте с возгоранием машины посреди дороги во Владивостоке. Это был не единственный за последние дни «автомобильный» пожар на территории Приморья.