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Posted 23 августа 2022, 03:30

Published 23 августа 2022, 03:30

Modified 1 сентября 2022, 03:15

Updated 1 сентября 2022, 03:15

Машина загорелась на оживлённой дороге во Владивостоке — видео

23 августа 2022, 03:30
Сюжет
Пожар
Автомобиль загорелся посреди проезжей части на Некрасовском путепроводе во Владивостоке. Бороться с пламенем пришлось сотруднику полиции.

Полицейский с огнетушителем пришёл на помощь владельцу автомобиля. Очевидец не уточнил в разговоре с корреспондентом «Восток-Медиа», удалось ли потушить пламя.

В сервисе 2gis появились фотографии, сделанные другим водителем. На этих кадрах передняя часть машины поглощена огнём.

Дорожное движение в этой части Владивостока сейчас затруднено. Помехой выступает не только загоревшийся автомобиль, но и попавший в аварию неподалёку автобус. Информацию о пробке подтверждают пользователи соцсетей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о другом инциденте с возгоранием машины посреди дороги во Владивостоке. Это был не единственный за последние дни «автомобильный» пожар на территории Приморья.

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