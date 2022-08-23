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Posted 23 августа 2022, 06:08

Published 23 августа 2022, 06:08

Modified 1 сентября 2022, 03:15

Updated 1 сентября 2022, 03:15

«Ростелеком» бесплатно разогнал интернет в малых населённых пунктах Приморья

23 августа 2022, 06:08
Сюжет
Ростелеком
«Ростелеком» ускорил домашний интернет в 108 небольших населённых пунктах Приморского края. Скорость доступа выросла в среднем в три-четыре раза, а стоимость услуг связи при этом не изменилась.

Оператор модернизировал телекоммуникационную инфраструктуру в Приморье, благодаря чему у клиентов в малых населённых пунктах улучшилось качество связи и выросла скорость интернета. Бесплатное ускорение коснулось действующих клиентов, проживающих в домах с оптической сетью GPON (одна из современных технологий доступа в интернет, которая предусматривает прокладку кабеля до квартиры абонента, а благодаря высокой пропускной способности канала можно одновременно подключить несколько услуг) и MetroEthernet (технологий доступа в интернет, которая предусматривает прокладку кабеля до многоквартирного дома и обеспечивает подключение нескольких телекоммуникационных услуг). Оптика обеспечивает высокую скорость передачи данных и стабильность сигнала, а также позволяет подключить несколько цифровых услуг. Например, можно одновременно пользоваться интернетом, смотреть видеосервис Wink, обучать детей на платформе «Ростелеком Лицей», контролировать безопасность жилья с помощью видеонаблюдения и сервиса «Умный дом».

«Мы уделяем большое внимание модернизации телекоммуникационной инфраструктуры по всему Приморскому краю. Безусловно, это важно для получения современных высокотехнологичных сервисов и услуг в каждом доме, где проживают наши абоненты. И стабильная работа в этом направлении позволяет нашим клиентам воспользоваться всё более высокими скоростями доступа в интернет не только во Владивостоке, но и в ещё ста восьми населённых пунктах края. Ускорение — это ответ на растущие потребности абонентов и забота об их комфорте. Теперь абоненты, подключённые по оптическим технологиям связи, смогут одновременно пользоваться несколькими цифровыми услугами без потери качества сигнала», — отмечает директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Евгения Попова.

Скорость выросла на тарифах для интернета «Технологии доступа», «Технологии доступа.PRO», «Игровой» и «Облачный», а также в рамках пакетных предложений «Технологии развлечения», «Технологии развлечений.PRO», «Игровой + ТВ» и «Облачный + ТВ». Максимальная доступная скорость зависит от тарифа и оконечного оборудования, установленного у абонента.

«Подключили интернет полгода назад. И вот такой подарок — ускорение. Муж замерил скорость — у нас она выросла в четыре раза. Вот думаем подключить интерактивное телевидение», — рассказала Алина Егорова, абонент из села Чугуевка.

Новым абонентам «Ростелеком» предлагает бесплатно попробовать интернет и интерактивное ТВ Wink, подключив пакетное предложение «Технологии развлечения». В течение 30 дней промопериода стоимость тарифа составит 0 рублей. Скорость интернета, количество каналов и стоимость тарифа могут отличаться в разных населённых пунктах.

Узнать подробнее о наличии технической возможности, тарифах и условиях подключения можно на сайте компании https://primorye.rt.ru/ и по бесплатному номеру телефона 8 800 100 08 00.

#Новости#Общество#Ростелеком
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