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Posted 24 августа 2022, 01:13

Published 24 августа 2022, 01:13

Modified 18 февраля, 06:55

Updated 18 февраля, 06:55

«Симптомы были сразу»: что подцепили жители Владивостока в популярном месте отдыха

24 августа 2022, 01:13
Сюжет
Происшествие
Жители Владивостока рассказали об отравлении после купания у Токаревского маяка на Эгершельде. По словам неудачно отдохнувших горожан, неприятные симптомы могут быть связаны с заражением вирусом в в воде.

Симптомы «сильнейшего отравления» появились на следующий день после купания, рассказали приморцы.

Температура тела перевалила за 38 градусов, началась рвота. Обеспокоенные горожане полагают, что причиной таких проблем со здоровьем может быть подцепленный в воде ротавирус.

«Симптомы были сразу у трёх членов семьи, будьте осторожны при купании», - добавили пострадавшие.

Информация о происшествии появилась в telegram-канале ir_vdk.

Резкое повышение температуры и рвота действительно относятся к характерным симптомам ротавируса. Заразиться им можно, помимо прочего, при попадании морской воды в рот или в нос.

Ранее «Восток-Медиа» писало о вводе запрета на купание у популярного пляжа в Приморье. Новая мера не будет отменена, пока специалисты не выполнят важные работы.

#Новости#Владивосток#Отравление#Происшествие
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