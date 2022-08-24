Зверские пытки во Владивостоке: мать превратила жизнь ребёнка в ад?

Posted 24 августа 2022, 03:24
Published 24 августа 2022, 03:24
Modified 1 сентября 2022, 03:15
Updated 1 сентября 2022, 03:15
Жительница Владивостока избивала 10-летнего сына проводом, руками и ногами, оскорбляла его, унижала и показывала, насколько он беспомощен перед ней.
Она лишала мальчика сна, психологически насиловала. В декабре 2021 года нерадивая мать кинула в него кухонный нож, тем самым причинив сильную боль и рану на спине. Это произошло в их квартире по улице Кузнецова.
Следственный комитет по Приморскому краю возбудил уголовное дело за систематические побои и причинение морального вреда в адрес ребенка (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ).
Сейчас гражданка задержана, мера пресечения еще выбирается. Расследование произошедшего продолжается.
Ранее «Восток-Медиа» писало о ранее судимом человеке, который решил обокрасть подростка. Мальчик 13 лет отдал деньги на проезд, грабитель успешно скрылся с места преступления.