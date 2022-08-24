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Posted 24 августа 2022, 03:24

Published 24 августа 2022, 03:24

Modified 1 сентября 2022, 03:15

Updated 1 сентября 2022, 03:15

тематическое фото

Зверские пытки во Владивостоке: мать превратила жизнь ребёнка в ад?

24 августа 2022, 03:24
Фото: 1MI. тематическое фото
Сюжет
Происшествие
Женщина 33 лет истязала сына на протяжении долгого времени во Владивостоке. Она применяла физическое и психологическое насилие, а в один из дней кинула в спину мальчика нож, который нанес резаную рану.

Жительница Владивостока избивала 10-летнего сына проводом, руками и ногами, оскорбляла его, унижала и показывала, насколько он беспомощен перед ней.

Она лишала мальчика сна, психологически насиловала. В декабре 2021 года нерадивая мать кинула в него кухонный нож, тем самым причинив сильную боль и рану на спине. Это произошло в их квартире по улице Кузнецова.

Следственный комитет по Приморскому краю возбудил уголовное дело за систематические побои и причинение морального вреда в адрес ребенка (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ).

Сейчас гражданка задержана, мера пресечения еще выбирается. Расследование произошедшего продолжается.

Ранее «Восток-Медиа» писало о ранее судимом человеке, который решил обокрасть подростка. Мальчик 13 лет отдал деньги на проезд, грабитель успешно скрылся с места преступления.

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#Новости#Владивосток#Происшествие#Ребенок#Домашнее насилие
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