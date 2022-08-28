Пожарные эвакуировали 21 человека из многоэтажного дома во Владивостоке

Posted 28 августа 2022, 10:51
Published 28 августа 2022, 10:51
Modified 1 сентября 2022, 03:15
Updated 1 сентября 2022, 03:15
Сообщение об экстренной ситуации поступило в 17:53. Уже через 6 минут огнеборцы прибыли к многоэтажке на улице Надибаидзе.
Пожарными из отрезанных дымом посещений по коридорам было спасено 21 человек, 5 из которых дети, — уточнили в пресс-службе МЧС.
К прибытию пожарных из окон квартиры на седьмом этаже плотным столбом валил дым. Огонь повредил около 10 квадратных метров квартиры.
Специалистам ещё предстоит оценить ущерб от пожара, а также выяснить его причины.