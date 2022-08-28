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Posted 28 августа 2022, 10:51

Published 28 августа 2022, 10:51

Modified 1 сентября 2022, 03:15

Updated 1 сентября 2022, 03:15

тематическое фото

Пожарные эвакуировали 21 человека из многоэтажного дома во Владивостоке

28 августа 2022, 10:51
Фото: 1MI. тематическое фото
Сюжет
Дети
Во Владивостоке произошел пожар в девятиэтажном доме. Пожарные МЧС эвакуировали 21 человека, из которых пятеро — это дети.

Сообщение об экстренной ситуации поступило в 17:53. Уже через 6 минут огнеборцы прибыли к многоэтажке на улице Надибаидзе.

Пожарными из отрезанных дымом посещений по коридорам было спасено 21 человек, 5 из которых дети, — уточнили в пресс-службе МЧС.

К прибытию пожарных из окон квартиры на седьмом этаже плотным столбом валил дым. Огонь повредил около 10 квадратных метров квартиры.

Специалистам ещё предстоит оценить ущерб от пожара, а также выяснить его причины.

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#Новости#Дети#Пожар#Владивосток#Происшествие
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