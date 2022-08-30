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Posted 30 августа 2022, 13:22

Published 30 августа 2022, 13:22

Modified 1 сентября 2022, 03:15

Updated 1 сентября 2022, 03:15

Глава Сербии назвал возможную альтернативу российской нефти

30 августа 2022, 13:22
Сербский президент Александр Вучич не исключает, что поставлять нефть в страну будут Венесуэла и Ирак. В Сербии намерены отказаться от покупки российской нефти.

Глава республики заявил, что сейчас государство активно ищет поставщиков и рассматривает все возможные варианты, передает инфоканал 360tv.ru

По словам сербского лидера, страна ищет поставщиков нефти везде, где только может.

«Мы готовы брать [энергоносители] откуда угодно. Мы не привередливы», — заявил Вучич журналистам.

Также сербский лидер рассказал, что в следующем году государство планирует приобретать газ у Азербайджана. На данный момент в газохранилищах содержится 607 миллионов кубометров этого топлива. Таких запасов хватит примерно на два месяца.

Известно, что власти Сербии хотят купить у Индонезии и Китая 2 миллиона тонн угля. Работающие на этом топливе ТЭЦ производят порядка 70% электроэнергии в стране.

Напомним, что с 1 ноября в связи с антироссийскими санкциями поступление в Сербию газа из РФ прекратится. Вучич назвал «фантастическими» цены, по которым государство покупает газ у России.

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