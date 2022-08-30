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Posted 30 августа 2022, 15:43

Published 30 августа 2022, 15:43

Modified 1 сентября 2022, 03:15

Updated 1 сентября 2022, 03:15

Власти Рязанской области после пожаров разрешают жителям вернуться в дома

30 августа 2022, 15:43
В Рязанской области стабилизировалась ситуация с лесными пожарами. Жителям сел, эвакуированным в связи с пожаром, советуют вернуться в свои дома, по заявлению врио губернатора региона Павла Молкова.

Как сообщает russian.rt.com, по словам Молкова, обстановка стабилизировалась, и населенным пунктам больше ничего не угрожает. Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале.

Павел Молков рассказал: принято решение рекомендовать гражданам вернуться назад, в свои дома, и покинуть пункты временного размещения. Как также добавил врио губернатора региона, спасатели почти устранили пожар на северной кромке основного пожара, где ситуация была наиболее сложной.

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