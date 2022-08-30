Власти Рязанской области после пожаров разрешают жителям вернуться в дома

Posted 30 августа 2022, 15:43
Published 30 августа 2022, 15:43
Modified 1 сентября 2022, 03:15
Updated 1 сентября 2022, 03:15
Как сообщает russian.rt.com, по словам Молкова, обстановка стабилизировалась, и населенным пунктам больше ничего не угрожает. Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале.
Павел Молков рассказал: принято решение рекомендовать гражданам вернуться назад, в свои дома, и покинуть пункты временного размещения. Как также добавил врио губернатора региона, спасатели почти устранили пожар на северной кромке основного пожара, где ситуация была наиболее сложной.