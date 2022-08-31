«Живой труп» из Приморья воскрес в Беларуси

Posted 31 августа 2022, 05:30
Published 31 августа 2022, 05:30
Modified 1 сентября 2022, 03:15
Updated 1 сентября 2022, 03:15
По информации ИА REGNUM, уроженец Приморья 1973 года рождения отправился в паспортный стол Пскова, чтобы обновить российский паспорт. Сотрудники направили запрос в компетентный орган, чтобы уточнить место и дату рождения гражданина.
Однако ответ пришлось ждать целый год. И в ответе было, что почитать! Выяснилось, что такой человек давно числится мертвым, со всеми сопутствующими документами и свидетельством о смерти. Тело мужчины, согласно бумагам, захоронили в родном Дальнегорске.
Мать опешившего «живого мертвеца» пыталась разобраться в ситуации, оббивая пороги всевозможных инстанций. Из раза в раз ей заявляли, что сын мёртв, а «воскрешать» мужчину нужно через суд.
После тщательной проверки оказалось, что сотрудник морга констатировала смерть полного тезки потерпевшего того же года рождения. Отличались у двух людей лишь имена — Алексей и Александр.
Патологоанатома привлекли к дисциплинарной ответственности, а вернувшийся с «того света» был вынужден бросить работу и приехать на малую родину, чтобы доказать свое существование.
По словам пострадавшего, около 4 месяцев он находится без средств к существованию, дорога до Приморья ему стоила 40 тысяч рублей, а его зарплата могла бы составить 500 тысяч рублей. Мужчине пришлось вступить в схватку с бюрократией, чтобы отвоевать своё право на жизнь.
Иск о «воскрешении» будут рассматривать 13 сентября 2022 года. Что приморцу делать до часа X — вопрос риторический.
Ранее «Восток-Медиа» писало о воплощении в жизнь романа «Мертвые души» в политической гонке депутатов Приморья. По всей видимости, «в лучшем мире» выдавали бюллетени для голосования, или кандидат решил сжульничать.