«Живой труп» из Приморья воскрес в Беларуси

По словам пострадавшего, около 4 месяцев он находится без средств к существованию, дорога до Приморья ему стоила 40 тысяч рублей, а его зарплата могла бы составить 500 тысяч рублей. Мужчине пришлось вступить в схватку с бюрократией, чтобы отвоевать своё право на жизнь.