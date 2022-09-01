Синоптики рассказали о погоде в Приморье 1 сентября

Posted 1 сентября 2022, 11:28
Published 1 сентября 2022, 11:28
Modified 1 сентября 2022, 11:28
Updated 1 сентября 2022, 11:28
В Примгидромете сообщают, что в ночь на 1 сентября могут пройти дожди, столбики термометров будут на уровне предыдущей ночи.
Воздух днём прогреется до +24…+29°C на большей части территории края и до +19…+23°C на севере региона.
Осадки в ночь на 1 сентября пройдут и во Владивостоке, в светлое время суток дождя в городе не ожидается. Температура воздуха поднимется до +23…+26°C.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что 5-7 сентября во Владивостоке ожидается ухудшение погоды. Уже в понедельник, 5 сентября, пройдёт дождь, но самый серьёзный удар стихии придётся на следующие два дня.
Синоптики предвидят выпадение десятков миллиметров осадков и усиление ветра до 21-25 метров в секунду.
Буйство природы совпадёт с началом Восточного экономического форума.