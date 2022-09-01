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Posted 1 сентября 2022, 11:28

Published 1 сентября 2022, 11:28

Modified 1 сентября 2022, 11:28

Updated 1 сентября 2022, 11:28

Синоптики рассказали о погоде в Приморье 1 сентября

Синоптики рассказали о погоде в Приморье 1 сентября

1 сентября 2022, 11:28
Фото: 1mi.
Сюжет
Погода
Синоптики ожидают, что 1 сентября в Приморье будет стоять тёплая погода. Температура воздуха местами достигнет +29°C.

В Примгидромете сообщают, что в ночь на 1 сентября могут пройти дожди, столбики термометров будут на уровне предыдущей ночи.

Воздух днём прогреется до +24…+29°C на большей части территории края и до +19…+23°C на севере региона.

Осадки в ночь на 1 сентября пройдут и во Владивостоке, в светлое время суток дождя в городе не ожидается. Температура воздуха поднимется до +23…+26°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что 5-7 сентября во Владивостоке ожидается ухудшение погоды. Уже в понедельник, 5 сентября, пройдёт дождь, но самый серьёзный удар стихии придётся на следующие два дня.

Синоптики предвидят выпадение десятков миллиметров осадков и усиление ветра до 21-25 метров в секунду.

Буйство природы совпадёт с началом Восточного экономического форума.

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#Новости#Общество#Погода#Дождь
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