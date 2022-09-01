vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 1 сентября 2022, 13:24

Published 1 сентября 2022, 13:24

Modified 1 сентября 2022, 13:24

Updated 1 сентября 2022, 13:24

Запрет ЕС на выдачу «шенгена» россиянам вынудит Москву действовать ассиметрично

1 сентября 2022, 13:24
Совместное решение государств Евросоюза об остановке оформления виз российским гражданам «развяжет руки России с правовой точки зрения». Такое заявление сделал профессор кафедры международного права МГИМО, доктор юридических наук Дмитрий Лабин.

По информации nation-news.ru, на неформальной встрече в Праге министры иностранных дел ЕС не согласовали процедуру запрета выдачи виз жителям РФ. Для введения ограничений необходимо достижение консенсуса между 27 странами, входящими в объединение. Большинство из них голосуют за «компромиссное решение», в частности, Германия.

Глава МИД ФРГ Анналену Бербок предлагает приостановить соглашение ЕС об упрощенном режиме оформления виз. Он выступает за решение не выдавать многократные и многолетние визы. Как считает политик, это даст возможность странам проверять, с какой целью выдается виза.

Дмитрий Лабин уверен, что введение подобных запретов не исключено. Но, если это случится, Европа нарушит ранее данные обязательства. Россия и страны ЕС связаны международными соглашениями, гарантирующими упрощенный порядок выдачи виз. Ответ нашей страны на недружественные решения Европы чреват ассиметричными действиями России.

Профессор объяснил, если какое-либо государство ущемляет права другого, международное право предусматривает основания для ответных мер.

Юрист уточнил, что рестрикции ухудшают обстановку на европейском континенте.

В Европе признают, что страны различно относятся к антироссийским санкциям. Как заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель, ряд членов объединения предлагают пересмотреть рестрикции, введенные против России.

 

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика