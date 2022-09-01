Запрет ЕС на выдачу «шенгена» россиянам вынудит Москву действовать ассиметрично

Posted 1 сентября 2022, 13:24
Published 1 сентября 2022, 13:24
Modified 1 сентября 2022, 13:24
Updated 1 сентября 2022, 13:24
По информации nation-news.ru, на неформальной встрече в Праге министры иностранных дел ЕС не согласовали процедуру запрета выдачи виз жителям РФ. Для введения ограничений необходимо достижение консенсуса между 27 странами, входящими в объединение. Большинство из них голосуют за «компромиссное решение», в частности, Германия.
Глава МИД ФРГ Анналену Бербок предлагает приостановить соглашение ЕС об упрощенном режиме оформления виз. Он выступает за решение не выдавать многократные и многолетние визы. Как считает политик, это даст возможность странам проверять, с какой целью выдается виза.
Дмитрий Лабин уверен, что введение подобных запретов не исключено. Но, если это случится, Европа нарушит ранее данные обязательства. Россия и страны ЕС связаны международными соглашениями, гарантирующими упрощенный порядок выдачи виз. Ответ нашей страны на недружественные решения Европы чреват ассиметричными действиями России.
Профессор объяснил, если какое-либо государство ущемляет права другого, международное право предусматривает основания для ответных мер.
Юрист уточнил, что рестрикции ухудшают обстановку на европейском континенте.
В Европе признают, что страны различно относятся к антироссийским санкциям. Как заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель, ряд членов объединения предлагают пересмотреть рестрикции, введенные против России.