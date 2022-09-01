Запрет ЕС на выдачу «шенгена» россиянам вынудит Москву действовать ассиметрично

По информации nation-news.ru, на неформальной встрече в Праге министры иностранных дел ЕС не согласовали процедуру запрета выдачи виз жителям РФ. Для введения ограничений необходимо достижение консенсуса между 27 странами, входящими в объединение. Большинство из них голосуют за «компромиссное решение», в частности, Германия.