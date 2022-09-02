Волосы могут выпадать от кофе и сладостей

Posted 2 сентября 2022, 07:37
Published 2 сентября 2022, 07:37
Modified 2 сентября 2022, 07:37
Updated 2 сентября 2022, 07:37
Тем не менее, по данным последних научных исследований, потеря волос может быть обусловлена и иными, не столь очевидными причинами, сообщает Анна Читанава, врач, специалист в области биохимии.
Дело в том, что при чрезмерной любви к сладкому и напиткам с повышенным содержанием кофеина, что встречается нередко, люди тоже начинают быстрее обычного терять волосы, информирует infox.ru.
Данные продукты оказывают отрицательное влияние на шевелюру, поскольку большое количество сахаров, попадающих в организм, провоцирует повышение выработки гормона дигидротестостерона. Это вещество ослабляет корни волос, активных волосяных луковиц становится меньше.
Поэтому кофе со сладкой булочкой по утрам или в качестве перекуса каждый день повышает не только риск набрать вес, но и может стать причиной облысения.